Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren – og ta ut tre hele ulveflokker. Men i sitt faglige råd til regjeringen råder Miljødirektoratet mandag å frede en av flokkene.

– Minstekrav

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Foto: Ole Martin Wold , VG

– Dette er å be om bråk. Definitivt. Det må være et minstekrav at man følger rovviltnemndenes anbefaling, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

– Rovviltnemndene har avgjort dette etter de nye endringene som Stortinget gjorde i vår. Et slikt uttak truer overhodet ikke ulvebestanden. Når de anbefaler 36 er det godt innenfor rovviltforskriften, lover og konvensjoner, sier Arnstad til VG.

Hun mener regjeringen ikke har noe annet valg enn å følge nemndenes forslag.

– Hvis ikke kommer regjeringen fullstendig på kant med Stortinget nok en gang i denne saken, sier Arnstad.

– En umulighet



Viltnemndene ba i fjor om at 47 ulv skulle felles, men fikk nei på 32 av dem. Bare 15 ulv skulle tas ut. Og da ble det et voldsomt politisk rabalder.

Klima- og miljødepartementet mente at det ikke kunne dokumenteres nok skadepotensial av ulvene til at de – etter loven – kunne forsvare å skyte dem i fjor. Men i år skal en ny hjemmel i bruk når ulveskytingen skal vurderes.

Nå skal «å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning», være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.

– Det å først ha en vinter der man nesten ikke fikk tatt ut ulv og så redusere antallet ulv som nemndene foreslår, det er en umulighet. Da bryter du i realiteten det stortingsflertallet sa i vår, mener Arnstad.



Departementet avgjør

Det er Klima- og miljødepartementet som avgjør hvor mange ulv som skal felles.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Magnus Sandberg , VG

– Hvis statsråden skulle redusere uttaket som er foreslått av rovviltnemndene vil han i realiteten gå rett imot det Stortinget sa i vår, sier Arnstad.

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å blant annet ta ut hele Slettås-flokken, Julussa- flokken og Osedalsflokken.

Miljødirektoratet mener dette kan bli å ta hardt i og vurderer det som ganske usikkert om man når målet for hvor mange ulv Stortinget vil ha i Norge, hvis man tar ut alle tre flokkene.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4–6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

– Jeg er ikke i tvil om at du når målet om fire ynglinger hvis du tar ut det rovviltnemndene har foreslått, sier Arnstad, som mener direktoratet må ha lagt seg over eller på den øvre delen av bestandsmålet.

Kan ikke kommentere

Klima- og miljødepartementet kunne mandag ikke kommentere Miljødirektoratets faglige råd til regjeringen eller Marit Arnstads synspunkter.





– Denne saken kommer opp på statsråds Vidar Helgesens bord og han kan derfor ikke kommentere den i forkant. Det hadde gjort ham inhabil, sier kommunikasjonssjef Jon Berg til VG.

Han opplyser at departementet innen 1. oktober vil ha avgjort hvor mange ulv som kan skytes utenfor ulvesonen og innen 1. januar vil de ha satt kvoten innenfor sonen.

Gunnar Gundersen, avtroppende stortingsrepresentant for Høyre i Hedmark, mener departementet må følge rovviltnemndenes beslutning.

– Jeg håper inderlig de hører på nemndene. Du så hva som skjedde i fjor vinter da de ikke lyttet til nemndenes råd og ikke holdt seg innenfor Stortingets vedtak. Nå håper jeg vi er ferdige med det bråket der, sier han til VG.

Etter ulverabalderet ba Stortinget regjeringen om å endre rovviltforskriften.

Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.