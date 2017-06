Omstridt jakthund i beredskap for å jage ulv i Norge

En omstridt form for jakt på ulv er tillatt i Norge. Hundene som skal jakte ulv kan komme hit på kort varsel.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Bruk av plotthund er en altfor høy pris å betale for å få tatt ulv, med tanke på annet dyremangfold og natur som skal ivaretas.

Det sier fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, til VG.

– Bryter med viltloven



Tidligere denne uken ble det åpnet for å bruke såkalte løs, på drevet halsende hunder, blant annet rasen plotthund, for å bli kvitt ulv i beiteområdene.

Nå mener Naturvernforbundet at Klima- og miljødepartementet har gått for langt. Bruken av hundene er kontroversiell fordi den bryter med båndtvangbestemmelsene, og kan finne på å ta både sau og andre dyr, i tillegg til at den forstyrrer dyrene i en tid hvor de trenger ro.

– Det å slippe ut hunder nå mener vi er i strid med både viltlov og fredningstiden i skogen. Alle dyreunger i skogen er nyfødte, og det å slippe ut løse hunder nå er fullstendig uakseptabelt, sier Håpnes.

Han understreker at også Naturvernforbundet mener at ulv som gjør så stor skade som det Hurdal og Gran har opplevd, skal felles.

– Vi aksepterer at det jaktes på dyr som gjør så stor skade, men det må vi gjøre med normal skadefellingsjakt som vi har gjort i mange år, og ikke med andre metoder, sier Håpnes.

Hundene som vil bli brukt, befinner seg i Sverige. Norge har ikke oppdrett av denne typen hunder, men Statens naturoppsyn er i kontakt med sine svenske kolleger for å få hundene hit når det blir behov for det. Ifølge seksjonsleder for rovvilt i Statens naturoppsyn, Lars Bendik Austmo, kan hundene komme hit på kort varsel.

– For å gjøre et ordentlig forsøk på dette, må vi ha ferske skader og observasjoner av ulv for å starte jakten. Vi må også ha hunder vi har tro på at skal fungere, og de hundene er i Sverige. Så fort vi har en situasjon der disse hundene trengs, vil de være på vei hit. Da vil det være snakk om tiden det tar å komme fra Sverige og dit de skal i Norge, sier han.

– På grunn av situasjonen i Gran og Hurdal



Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier til VG at de har valgt å la Miljødirektoratet tillate bruk av jakthundene i enkelte tilfeller på bakgrunn av situasjonen i Gran og Hurdal, hvor trolig mer enn 100 sau har blitt tatt av ulv på bare noen dager.

– På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.

Han mener situasjonen i de berørte områdene er så alvorlig at mer aggressive metoder nå må tas i bruk.

– Dette er i konflikt med båndtvangbestemmelsene, og det er ingen garanti for at denne typen dyr ikke kan skade beitedyrene. Men ulven har påført mye skade, og derfor tilbyr vi enda et hjelpemiddel for å felle ulvene på Hadeland. Det er viktig å vurdere alle aktuelle virkemidler for å ta ut den ulven, sier han.

Han forstår også Naturvernforbundets reaksjon, men mener det nå er viktig å få bukt med ulven i de mest berørte områdene.

– Jeg er enig i at dette er et dilemma. Derfor har vi til nå vært svært restriktive når det gjelder bruk av plotthund. Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget, sier Lunde til VG.