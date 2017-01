Nå åpner Helgesen for å skyte ulv

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) bekrefter overfor VG at det kan være aktuelt å skyte ulvevalper i vinter som skaper problemer etter at moren trolig er død.

Ett spesielt ulvekull kan bli ofret for å gi ulvefred:

Det såkalte Julussa-reviret i Hedmark.

Enighet

Tirsdag morgen kalte partiene som er med i det såkalte ulveforliket på Stortinget, Høyre, Frp, KrF og Ap, inn til pressemøte for å presentere en ny enighet om hvordan dette forliket skal tolkes.

Ifølge NTB ber partiene regjeringen om å endre forskriften om forvaltningen av rovvilt. Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.

Moren trolig død



Mandag åpnet klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) for å utvide lisensfellingsperioden for ulv fra 15. februar til 31. mars. Da er det store spørsmålet: Hvilke ulver kan komme til å bli skutt i den utvidede fellingsperioden?

VG har de siste ukene fanget opp signaler om at det er en flokk som er mer aktuell enn andre: Julussa-ulvene.

Det som gjør disse ulvene mer aktuelle, er at moren etter alle solemerker er død og at valpene er blitt streifere som skaper problemer.

De skal ha blitt sett nær boliger, på jakt etter mat, men de skal ikke ha opptrådt aggressivt.

Her er et annet interessant argument for at Julussa kan bli ofret:

Det er fire ulveflokker som er vurdert av Justisdepartementets lovavdeling. Julussa er en femte flokk som ikke er vurdert; det gjør det lettere å skyte noen ulv i den flokken.

– Oppløsning av flokker



I redegjørelsen som Klima- og miljødepartementet sendte ut mandag, er Julussa-reviret spesielt nevnt:

«I Julussareviret er mor til valpene så langt ikke påvist denne vinteren, og det er kjent fra tidligere at når foreldredyr forsvinner kan dette få ulike utfall. Blant annet kan det medføre oppløsning av flokker, endringer i revirgrenser eller at valpene opptrer nærmere bebyggelse».

– Vi har bedt om at radiomerking av Julussa-reviret blir prioritert, fordi det er usikkerhet knyttet til flokkens oppførsel og fordi ledertispa ikke er funnet. Når tispa forsvinner kan det føre til at flokken endrer revirgrenser og kan opptre nærmere folk, sier Helgesen til VG.

– De kan bli skutt hvis det viser seg at morens død har bidratt til at ungene streifer nær folk?

– Hvis det kan dokumenteres at de har en uønsket adferd og andre tiltak som skremming ikke lykkes, så vil vi måtte vurdere det. Vi har ikke mottatt informasjon som tyder på noen spesiell atferd hos de gjenværende Julussa-ulvene, men jeg vil prioritere tett oppfølging i tiden fremover. Med radiomerking vil vi få vite mer om ledertispas status samt at vi kan følge nøye med på atferder hos de øvrige ulvene i reviret, sier Helgesen.

– Hvordan er det på bli møtte med taktfaste rop om at du bør gå av?

– Ulv er et følsomt område som skaper følelser og frustrasjoner. Jeg skjønner det godt. På den andre siden må vi forholde oss til loven.

Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss i fem minutter

Genetisk viktige



Men det er også argumenter mot å ta ut ulv fra Julussa.

De anses nemlig for å være genetisk viktige: Alpha-tispa som trolig er død, kommer utenfra, fra Finland og representerer derfor nytt blod inn i den norsk-svenske ulvelivet: Hunnvalpene hennes er derfor viktig av genetiske årsaker.

Men tipsa som trolig er død har allerede født fire kull, slik at det er mange døtre som kan videreføre de friske genene.

Helgesen har vært i storm etter at han kuttet tallet på fellingstillatelser i ulvesonen fra 47 til 15 ulver. I helgen fattet Høyres fylkeslag i Hedmark og Oppland vedtak der de krever at regjeringen snur i saken og mandag lød det taktfast «Vidar må gå», da rundt 2500 demonstranter var samlet foran Stortinget.

Helgesen, som tirsdag skal redegjøre for Stortinget om ulvefloken, fikk høre at foreldre er redd for å sende ungene sine på skoleveien, av frykt for ulv.

– Handler om liv og trygghet



Og selvfølgelig Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vidar Helgesen og Erna Solberg har trodd at dette har handlet om ulv. Men det er ikke det; det handler om liv og trygghet for folk, sa Vedum.

Stortinget debatterer ulvesaken tirsdag og det politiske kompromisset som åpner for ulvejakt ser slik ut:

Dersom sporing av ulv viser at ulv streifer i umiddelbar nærhet av bebodde områder, kan regjeringen åpne for såkalt skadefelling av enkelt-individer.

DEMONSTRANT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ledet an i fellesrop mandag: «Grensen er nådd, grensen er nådd». Foto: Helge Mikalsen , VG

– Meget kritisk



Ikke alle presser Helgesen til å drepe ulv.

– Vi er meget kritisk til denne ekspressfarten Helgesen presses til. Yngletidsfredning er regulert i eget forskrift, for å verne dyr når de er drektige. Med utvidelsen av jaktperioden i seks uker, risikerer drektige dyr å bli jaktet på, sier Siri Martinsen

Veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret. Ambisjonen er å radiomerke flere ulver i flere revir, inkludert Julussa.