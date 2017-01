Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss i fem minutter

Samboerparet Tine og Andreas gikk tur med hunden i Østmarka utenfor Oslo da ulven dukket opp på turstien bak dem lørdag.

Ulven fulgte etter dem på 10–30 meters avstand i fem minutter før de klarte å jage den unna.

– Den virket veldig interessert i hunden vår, som har løpetid, forteller Andreas Ringstad (29), som fikk tatt video av ulven (over).

Han og samboeren Tine Holmsen (29) skvatt da de oppdaget ulven som kom snikende bak dem på turstien.

– Hvor lenge den hadde holdt øye med oss vet jeg ikke, men etter at vi oppdaget den, fulgte den etter oss, i fem minutter. Da bestemte vi oss for å splitte oss, slik at Tine gikk videre med hunden, mens jeg forsøkte å jage ulven ved å kaste kongler mot dem. Først da luntet den av gårde i motsatt retning, sier Andreas.

Både han og samboeren er 100 prosent sikre på at det var ulv de møtte i marka.

10 METER UNNA: – Ulven kom snikende etter oss og var på ingen måte sky. På det nærmeste var den ti meter unna oss, forteller Andreas og Tine. Foto: Andreas Ringstad

– LITT SKREMMENDE: Samboerparet Tine Holmsen (29) og Andreas Ringstad (29) fra Ski er mye ute i naturen med hunden Swix. De har større forståelse for ulvemotstanderne etter opplevelsen lørdag formiddag. Foto: PRIVAT

Ulveekspert: – Kan se ut som ulv



– At det finnes ulv i Østmarka er ikke nytt, men det er sjelden den kommer så nær. Ulv kan følge etter hunder, men dette er ingen typisk oppførsel fra en ulv, sier Jan Huseklepp Wilberg i Statens Naturoppsyn.

– Ut fra utseende og bevegelsesmønster kan dette se ut som ulv, sier Wilberg etter å ha sett bildet og videoopptaket til Andreas og Tine.

Det var mellom Krokhol og Sandbakken i Østmarka at samboerparet og hunden Swix møtte dyret, et område som ligger cirka ti minutters gange fra en parkeringsplass og golfbane.

– Vi har bodd i Ski i tre år og går tur i dette området to-tre ganger i uken. Vi har aldri sett ulv før. Der og da var det en ganske ekkel opplevelse, fordi den var så opptatt av hunden vår. Vi kommer fortsatt til å gå tur i marka, men aldri mer med hunden løs, sier Andreas.

IKKE REDD: Swix, som er av rasen drentsche patrijshond, fikk mye oppmerksomhet fra ulven. Selv brydde han seg ikke om den i det hele tatt. Foto: Privat

Forstår ulvemotstanderne



Tine og Andreas har hittil ikke tatt noe klart standpunkt i den pågående ulvedebatten.

– Vi har ikke følt oss berørt av den og har egentlig ikke forholdt oss noe særlig til den. Men etter denne opplevelsen må jeg si at jeg har forståelse for dem som frykter for dyrene sine, sier Andreas.

