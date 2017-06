Mener dette er drapsulven

I løpet av noen få uker har denne ulven tatt livet av 169 sauer på Hadeland. Så langt har ikke jegerne kommet på skuddhold, men forrige helg fikk de et bilde av den.

Ulven ble fanget opp av et viltkamera som nylig ble satt ut på Øståsen i Gran kommune.

– Dette er det første bildet vi har av ulven. Tidligere er den observert av en syklist, det skjedde på søndag, sier Kjersti Andresen ved Landbrukskontoret for Hadeland til VG.

Viltkameraet var satt ut av skadefellingslaget på Hadeland som har ett mål: Å felle ulven som har skapt et mareritt for lokale sauebønder. Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte jegernes blinkskudd.

– Kameraet var satt opp like i nærheten av et område hvor det har vært angrep, så vi er ganske sikre på at dette er synderen. Bildene viser kun ett individ, så vi har så langt ingen håndfaste bevis for at det kan være flere, sier Andresen.

Sauebeitelaget: – Brutalt og bestialsk

14 ulveangrep

Siste kjente ulveangrep var på søndag. Da skadet og drepte ulven sauer i Helgedalen i Gran og i Skrukkelia i Hurdal.

Totalt er det registrert 14 ulveangrep i området de siste ukene. Oppdaterte tapstall er 169 sauer og lam. Omfanget av angrepene og andre spor har gjort at man har hatt en teori om at det kunne være to ulver som står bak.

LONE WOLF: Bildene fra Viltkameraet, som var satt opp av fellingslaget, viser kun ett individ. Foto: , Viltkamera

Men bildene fra viltkameraet viser altså kun ett individ.

– Vi er fortsatt åpne for at kan være to ulver. Vi har fellingstillatelse på to ulver, sier Andresen.

De mange ulveangrepene har rystet lokalbefolkningen. Statsminister Erna Solberg (H) uttalte at hun er villig til å bruke alle midler for å gjøre slutt på ulvens herjinger da hun besøkte sauebøndene på Hadeland tidligere i juni.

RYDDER DØDE DYR: Styreleder Kjetil Ulset (t.v.) i Gran Sauebeitelag og leder Hans Kristian Skaug i Lunner og Jevnaker Sauebeitelag avbildet mens de ryddet sau etter et ulveangrep tidligere i juni. Foto: Frode Hansen , VG

Fellingstillatelsen på ulven er forlenget til mandag 10. juli.

Fellingsområdet er Gran, Hurdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik og Søndre Land, ifølge Oppland Arbeiderblad.

– Mattilsynet har trukket tilbake anbefalingen om holde husdyr tilbake fra beitet i hele fellingsområdet unntatt Gran. Når det gjelder Gran jobbes det nå for å finne alternativt sommerbeite i fjellet. Ordningen med kompensasjon for tap av sommerbeite gjelder fortsatt med seks kroner per dyr per dag, opplyser Marthe Conradi hos Fylkesmannen i Oppland til lokalavisen.

SKY: Ulven ble også observert av en syklist på søndag. Så langt har ikke jegerne i fellingslaget hatt den i siktet. Foto: , Viltkamera

Bruker løs hund

Skadefellingslaget har fått dispensasjon til bruk av løs hund i jakten på ulven.

Frem til i forrige uke ble to svenske plotthunder, som blant annet er alet for rovdyrjakt, men disse er nå tilbake i Sverige. Naturvernforbundet reagerte sterkt på bruken av den omstridte jakthunden.

– Det er en hund under opptrening i Gudbrandsdalen og en i Hedmark. Utfordringen er at det tidligere ikke er benyttet løs hund i jakt på ulv i Norge, og at det er få egnede hunder. Det kan også bli aktuelt å hente tilbake hundene fra Sverige, får Oppland Arbeiderblad opplyst fra Fylkesmannen.

