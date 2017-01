Måling: Tynn tillit til Helgesens ulvehåndtering

Klimaminister Vidar Helgesen (H) sliter med tynnslitt tillit fra både folk flest og egne velgere for sin ulvehåndtering.

Det viser en meningsmåling InFact gjorde for VG torsdag.

Kun to av ti spurte svarer at de har tillit til klimaministerens håndtering av ulvespørsmålet. Fire av ti svarer at de ikke har tillit, mens nesten like mange svarer «vet ikke».

– Dette er ikke hyggelige tall. Samtidig er det en konfliktfull sak som har toppet seg de siste dagene. Jeg er den som skal representere regjeringen i denne sammenhengen. Og siden dette dreier seg mye om juridiske vurderinger, så kan det nok fremstå litt firkantet, sier Vidar Helgesen til VG sent torsdag kveld.

1 av 3 Høyre-velgere kritisk



Undersøkelsen viser også at Høyre-statsrådens egne velgere er delt i spørsmålet om de har tillit til hans håndtering av ulvespørsmålet.

30,4 svarer at de ikke har tillit til sin egen statsråd – mens en nøyaktig like stor gruppe svarer det motsatte.

– Denne saken følger ikke vanlige partipolitiske skillelinjer. Det ser vi særlig i Høyre, der ulvesaken har ført til en dyp splittelse, sier Knut Weberg i InFact, som har utført spørreundersøkelsen for VG.

Ulvevennlige Oslo-borgere



Han peker også på at det først og fremst er folk i klimaministerens nærområde, Oslo, som er mest ulvevennlige.

Sammen med unge mennesker mellom 18 og 29 år, er folk bosatt i Oslo de som er mest opptatt av at ulven bør fredes, viser Infact-målingen:

Mens 30 prosent av 18-29-åringene går inn for freding, sier 27 prosent av de spurte i Oslo det samme.

PÅ PLAKATEN: Klimaminister Vidar Helgesen hadde heller ingen høy stjerne under demonstrasjonen for ulvejakt utenfor Stortinget onsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

– Akkurat dette svaret tegner et bilde av at de som lever fjernest fra ulve-utfordringene er mest positive til fredning. Folk i Oslo lever nok veldig fjernt fra de næringsinteressene som berøres av ulv, sier Knut Weberg i InFact til VG.

Sp-velgere ivrigst på å jakte ulv



Folk fra hovedstadsområdet utmerker seg også med at det er der desidert færrest av de spurte mener at ulv ikke har livets rett og bør tas helt ut.

Kun i underkant av 4 prosent av Oslofolk mener ulven bør tas helt ut av norsk fauna, mens hele 19 prosent i «Østlandet for øvrig» (herunder ulvefylket Hedmark) mener ulven bør fjernes.

ULVEBLIKK: Ulv i fangenskap på rovdyrskolen ved Namsskogan familiepark. Hit kommer skoleklasser for å lære om- og oppleve ulv på nært hold. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Forventet mer



Klimaminister Helgesen hadde ventet at forskjellen mellom Oslo-borgeres syn på saken og folk i for eksempel Midt-Norge hadde vært enda større.

– Jeg er nesten overrasket over at det ikke var større forskjell i dette spørsmålet mellom folk i Oslo og Midt-Norge, sier Helgesen.

Det store flertallet (58 prosent) av alle de spurte mener imidlertid at ulv i norsk natur bør bevares, men begrenses.

Målingen viser kanskje som ventet at det er Sp-velgerne som er minst villige til fredning (9 prosent) og mest ivrige på å ta ulven helt ut (29 prosent).

Totalt er det 13 prosent av de spurte som svarer at ulven bør tas helt ut. Statsminister Erna Solberg har merket seg at så få i hovedstaden vil ta ut ulv.

– Det er interessant at det er så få som ønsker ulven til livs, men samtidig har jeg stor forståelse for dem som bor i områder hvor de opplever at ulven er et problem. Det er i denne balansen vi er nødt til å finne gode løsninger, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Infact-målingen torsdag kveld.

Tidligere samme dag var imidlertid statsministeren åpen om at regjeringen sliter med å finne løsning.

– Det er mye frustrasjon; Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger nå. Så derfor må vi se om vi klarer å finne en ordning, sa Solberg.