Lunken støtte til Hedmark Høyres ulveopprør

Ingen av de 15 fylkeslederne i Høyre som VG har snakket med, stiller seg nå bak ulveopprøret i Hedmark. – Da gleder jeg meg til å se valgresultatet, sier leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud.

– Engasjement? Det er ikke engasjement. Det er opprør. Det er rett og slett opprør, tordnet stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark i VG i forrige uke.

Da ble det nemlig klart at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) likevel ikke gir tillatelse til å felle fire ulveflokker. Det satte sinnene i kok.

Før onsdagens hastemøte hos miljøministeren sier imidlertid ingen av de 15 fylkeslederne i Høyre som VG har snakket med at de stiller seg bak ulveopprøret i Hedmark.

– Bør roe seg ned lite grann



– Dette er en sak som ikke utløser det største engasjementet på våre kanter, sier fylkesleder Geir Ove Vegsund i Møre og Romsdal Høyre.

– Vi har ikke hatt noe som helst diskusjon om det hos oss. Dette er en sak som særlig berører Hedmark og grensefylkene mot Sverige, men det er ikke noe vi blander oss inn i. Vi engasjerer oss i begrenset grad i ulvediskusjonen, sier fylkesleder Harald Furre i Vest-Agder Høyre.

– Dette er ikke en sak som vi er opptatt av i Nordland, vi er ikke omfattet av den problematikken. Jeg tror det er mye følelser involvert og man bør ta seg tid til å roe seg ned lite grann, sier fylkesleder Jonny Finstad i Nordland Høyre.

På ringerunden til fylkeslederne sier heller ikke Akershus, Rogaland, Hordaland, Oslo, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Vestfold, Troms eller Finnmark at de stiller seg bak et ulveopprør i Hedmark nå. Trøndelag, Østfold og Buskerud har heller ikke gått inn bak ulveopprøret så langt.



30 har meldt seg ut i Hedmark



– Da gleder jeg meg til å se valgresultatet, sier leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud, når hun får høre om den lunkne støtten fra de andre fylkeslederne.

– Denne saken setter eliten opp mot folk flest. Den vitner om en manglende forståelse for hva som rører seg ute og skaper en by mot land-konflikt. Det er forferdelig synd. Det er ingen partier som kan fortsette i posisjon med Distrikts-Norge mot seg.

I HARDT VÆR: Rabalderet som oppsto da regjeringen sa nei til ulvejakt i Hedmark, gjorde at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kalte partene i ulveforliket inn til et krisemøte 4. januar. Foto: Trond Solberg , VG

Hedmark Høyre har mistet over 30 medlemmer siden Helgesens beslutning ble kjent. Svenkerud reagerer både på statsrådens fremgangsmåte og argumentasjonen som er brukt.

– Saksbehandlingen er helt uforståelig, folk forstår ikke hva som skjer. Å skylde på Bern-konvensjonen, er bare tøv. Dette handler ikke om å være for eller imot ulv, men at vi blir stående igjen med svarteper her ute i distriktene, sier hun.

Vanskelig sak i Trøndelag



I Trøndelag Høyre har engasjementet vært voldsomt. Før Høyres felleskonferanse den første helgen i januar, må de ta opp saken internt og finne ut hva Trøndelag skal samle seg om.

– Dette er en vanskelig sak i Trøndelag også, det er det ingen tvil om, sier fylkesleder Yngve Brox.

For i fylket er folk splittet både for og mot ulvevedtaket. Heller ikke i Østfold Høyre har de konkludert på om de stiller seg bak et Hedmark-opprør. Troms Høyre stiller seg ikke bak ulveopprøret i Hedmark nå, men vil avvente hva utfallet av prosessen blir, sier fylkesleder Geir-Inge Sivertsen.

– Vet ikke helt, men vi reagerer sterkt fra Buskerud, svarer Kristin Ørmen Johnsen i Buskerud Høyre på spørsmål om de vil stille seg bak et ulveopprør.



– Jeg har mottatt sterke reaksjoner fra egne medlemmer. Dette rører ved noen prinsipper som stikker dypt i Høyre, nemlig eiendomsrett og muligheten til å kunne drive næring, sier Johnsen.

– Høyre er veldig splittet



Ulveforliket i Stortinget i vår satte et bestandsmål for ulv på fire til seks ynglinger per år. Og ulv utover dette kunne tas ut. Debatten raser nå imidlertid om Helgesen gikk imot ulveforliket da han sa nei til felling av ulvene i Hedmark.

– Skulle det bli sånn at rovdyrforliket ikke følges, vil vi samtale med Hedmark for å sørge for at det skjer, sier Jo Inge Hesjevik i Finnmark Høyre – og avviser samtidig at det er noe opprør der.

– Det er ingen skam i å ta en ny runde med vurderinger, og det håper jeg skjer nå også, så partene ikke driver å skyter fra de skyttergravene jeg opplever at de har gått i nå, sier Alf Johan Svele i Vestfold Høyre, som heller ikke vil stille seg bak et Hedmark-opprør.

– Jeg tror nok Høyre er veldig splittet på dette, sier fylkesleder Elin Schanche i Rogaland Høyre.



– Men jeg må si at det som har skjedd ikke er helt i tråd med stortingsvedtaket, så jeg regner med at dette blir tatt opp internt i partiet over nyttår, sier Schanche.

– Jeg forstår at mange er frustrert over avgjørelsen, og jeg har selv stemt for ulveforliket. Men en ansvarlig regjering kan ikke trosse sterke juridiske råd med åpne øyne. Jeg mener Helgesen har opptrådt forsvarlig, sier leder i Hordaland Høyre og stortingsrepresentant Peter Christian Frølich.

Det lyktes ikke VG å få kontakt med fylkeslederne i Oppland og Telemark.

