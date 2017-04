Live (10) var på vei til skolen - tok bilde av ulv

Familien fra Ås kommune i Akershus var i ferd med å kjøre til skolen da de plutselig ble stoppet av et uvanlig syn i veibanen.

– Vi ser et dyr som springer over et jorde og kommer ut i veien, så vi stopper. Det var ulven. Den ble stående å se på oss. Det kjentes ut som en evighet, men det var kanskje halvannet minutt, sier Cecilie Matre til VG.

Det var like etter klokken 8 tirsdag morgen, da hun var i ferd med å kjøre datteren Live (10) til skolen, at de ble stoppet av en ulv i Nordby. Østlandets Blad omtalte saken først.

– Den hadde hodet og blikket mot oss hele tiden, men vi satt heldigvis trygt inne i bilen. Det var da Live tok opp mobiltelefonen fra sekken, sier Matre.

Hun forteller at hendelsen skjedde på Kongeveien i Ås, mellom to jorder. Etter at ulven hadde stått foran bilen en stund, sprang den videre over til det andre jordet, sier Matre. Hun forteller at hun ikke har sett ulv i området tidligere.

– Akkurat der og da var jeg rolig, men du blir litt skjelven når du skjønner hva du har sett. Det er litt spesielt å se ulv, og å se den så nært, sier Matre.

Rovviltansvarlig Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn (SNO) i Oslo, Akershus og Østfold sier til VG at han er sikker på at det er en ulv familien har observert.

– Dette er nok et bilde av en ulv. Hvis det er en hund som ligner så mye på en ulv, klarer man ikke se forskjell, da må man ha DNA-prøve, sier han.

Wilberg peker også på at det de siste dagene det er gjort flere observasjoner av ulv ikke langt unna i samme fylke.

Moss Avis skrev mandag personer har meldt fra til politiet at de har observert ulv i løpet av påsken både i Vestby og Frogn. Det var søndag uvisst om det faktisk var ulv som var observert i Vestby, mens i Frogn har Rovviltnemnda funnet spor, skriver avisen.

– Det ser ut som det kan ha vært den samme ulven som er observert flere ganger de siste dagene. Vi kan ikke si det sikkert, men det er mest sannsynlig den samme, sier Wilberg, som sier det trolig dreier seg om en streifulv.

Han opplyser også at det på denne tiden av året er vanlig å se ulv etter veien.

– Det skjer stadig vekk at ulv går etter veiene, særlig nå når unge ulver vandrer ut fra revirene de er født i.