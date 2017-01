Lier-Hansen: Saken vil bli tatt til retten og ulven vil vinne

For 19 år ville Stein Lier-Hansen selv drepe ulv, men ble stoppet av domstolene. Nå kjemper han på ulvens side - og er brennsikker på at den igjen vil få støtte i retten.

Begge sider i ulvekonflikten bekrefter overfor VG at de er klare til å gå rettens vei dersom de ikke vinner fram i den brennhete striden som rir klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) akkurat nå.

- Vil bli overprøvd Også Norges Naturvernforbund er på retts-stien: - Ja, å gå til retten er noe vi helt klart vil vurdere, og det vil være opp til vårt landsstyre å avgjøre, sier Silje Ask Lundberg, styreleder i Naturvernforbundet. - Vi har gått til domstolen tidligere i naturvernsaker. Dersom Stortinget tvinger Helgesen og regjeringen til å gjøre et vedtak som bryter norsk lov, vil det åpenbart bli overprøvd og avvist i namsretten og andre rettsinstanser, sier Lundberg.

– De som tror de kan greie å endre ulvevedtaket til Helgesen, slik at det blir åpnet for jakt på de fire ulvegruppene på Hedmark, kan bare glemme det. Saken vil ende i retten og ulven vil vinne, sier den tidligere lederen av Norges jeger og fiskerforbund, Stein Lier-Hansen, til VG.

Både WWF Norge og Naturvernforbundet tar nå Lier-Hansen på ordet:

– Jeg kan bekrefte at vi er klar til å ta saken til retten, hvis stortingsflertallet eller andre vil forsøke å overprøve vedtaket til klima- og miljøminister Helgesen, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge til VG.

Lier-Hansen ville skyte ulv



Lier-Hansen er i dag sterk motstander av å åpne på jakt på de omstridte ulvene. Men det har ikke alltid vært slik. Og nettopp hans erfaring med ulvejakt underbygger hans veldig klare tale om at ulvene kommer til å få leve i fred.

– Jeg vet hva jeg snakker om, fordi jeg har vært i akkurat samme situasjon før, sier Lier-Hansen:

– I 1998 var jeg leder av Direktoratet for naturforvaltning. Da ville jeg skyte to voksne ulver, en hann og en hunn, som hadde beveget seg over Glomma, til et område på vestsiden nær område med mange sauer.

Han fikk gjennomslag for at de skulle skytes, men Norges Naturvernforbund og WWF tok saken til retten og namsretten stoppet jakten den dagen jakten skulle starte. De fikk senere støtte i både lagmannsretten og tingretten, så vi tapte.

– Det tok over to år. Da jeg ble statssekretær i Miljøverndepartementet i 2000 sørget vi for å endre forskriften, som ga åpning for å skyte de to ulvene. I løpet av de to og et halvt årene, hadde to blitt til seks. Det gjorde at vi skjøt seks ulv, sier han.

– Poenget mitt er at Helgesen har fått støtte fra lovavdelingen i Justisdepartementet og det er nesten umulig å se for seg at en rett vil kunne finne et juridisk grunnlag for å overprøve lovavdelingens vurderinger. Hvis motstanderne skal få skutt de aktuelle ulvene på Hedmark, må man derfor gå den lange veien om en lovendring eller forskriftendring. Og slikt tar tid, sier Lier-Hansen.

– Vi går til retten



WWF-leder Jensen sier de meget vel kjenner til den gamle saken og at de er klar for å ta rettslige skritt.

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å gå til retten hvis Helgesens vedtak blir overprøvd av Stortinget. Både Landbruksdepartementet og Klimadepartementet har gjort grundige vurderinger av saken, før den ble sendt til lovavdelingen i Justisdepartementet. Og når lovavdelingens juridiske vurdering er at det vil være lovbrudd å skyte ulvene, så er det ikke mulig å se for seg at ulvemotstanderne vil kunne vinne frem innen for dagen lovverk.

Hun stiller et stort spørsmål ved stortingspolitikere som ikke skjønner dette.

– At mange stortingspolitikere tror de forstår jus bedre enn lovavdelingen, er nesten på grensen til det pinlige.

Også «den andre siden» vurderer rettslige skritt: Bondelaget mer enn antyder at de kan trekke ulvevedtaket inn for retten dersom regjeringen ikke åpner for lisensjakt.

Bondelaget vurderes også rettslige skritt



Bondelagets leder Lars Petter Bartnes sendte fredag morgen brev til statsminister Erna Solberg, hvor han krever at hun opphever Helgesens nei til lisensjakt.

« Norges Bondelag kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtaket er i strid med verken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen», skriver Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

– Er dette et varsel om at dere går til retten dersom regjeringen ikke snur?

– I så fall oppstår det en svært uryddig situasjon, og da må vi ta en vurdering av hvilke grep vi må ta fra vår side. Den juridiske problemstillingen vil være en del av denne vurderingen, sier Bartnes til VG.

