Høyrerepresentant slakter sin egen ministers ulvevedtak

Gunnar Gundersen (H) er svært kritisk til partikollega Vidar Helgesens beslutning om å si nei til ulvefelling i Hedmark - og impliserer at han bør komme seg ut av regjeringen.

Det gir representanten for Hedmark klart uttrykk for i en knallhard Facebook-oppdatering tirsdag:

«Ulvevedtaket. En mann må da ha gjort seg klar for utskifting for maken til mangel på politisk nese skal man lete lenge etter?», skriver Gundersen på Facebook.

Meldingen kommer timer etter at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjorde det klart at han ikke gir tillatelse til å felle fire ulveflokker i Hedmark, og samtidig som spekulasjonene går høyt om de mulige endringene i Solberg-regjeringen som er ventet tirsdag ettermiddag.

KRITISK TIL ULVEVEDTAK: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) mener minister Vidar Helgesen må ha gjort seg klar for utskifting etter ulvevedtaket. Stortinget

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB tirsdag.

Det er uvisst om Helgesen vil være blant ministrene som tirsdag skal byttes ut av statsminister Erna Solberg.

– Viktig med juridisk vurdering

Departementet besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse for å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen, skriver NTB.

– Det har vært veldig viktig for oss å få en full juridisk belysning av saken. Derfor ble fagvurderinger fra både Klima- og miljødepartementets og Landbruks- og matdepartementet oversendt lovavdelingen for vurdering, sa Helgesen til nyhetsbyrået.

LANGER UT: Slik formulerer Gundersen seg på Facebook. Skjermdump, Facebook

VG har vært i kontakt med Gundersen per SMS. Representanten opplyser at han sitter i et møte og foreløpig ikke er tilgjengelig for kommentar.

Miljøjubel og Senterpartislakt

Mens miljøbevegelsen ved WWF jubler for vedtaket, er Senterpartiet, ikke uventet, kritiske:

– Det er forakt for dem som bor og driver med beitenæring i ulvesonen at Høyre og miljømyndighetene nå overprøver både Stortinget og lokale rovviltnemnder og likevel ikke vil tillate lisensfelling av 47 ulver, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Nå blir det likevel ikke mulig å ta ut fire ulveflokker i Hedmark. I praksis gjør klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift, sier han videre.

Fra vinteren 2014–2015 til vinteren 2015–2016 er antallet helnorske ulv omtrent doblet, ifølge en statusrapport fra i sommer.