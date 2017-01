Høyre-politiker ber skogeiere snu i ulvesaken

Grunneiere truer med å nekte helikoptre å lande på eiendommene sine under radiomerking av ulv. Stortingsrepresentant Anders Werp (H) oppfordrer dem til å bidra til at merkingen kan gjennomføres.

Flere grunneiere kan komme til å nekte helikoptre å lande på eiendommene sine under radiomerking av ulv. Dermed kan det bli enda vanskeligere for regjeringen å løse ulvefloken som har oppstått etter at klimaminister Vidar Helgesen (H) stoppet lisensfelling av 32 ulv.

– Vi har fått flere henvendelser fra grunneiere som gir uttrykk for at de vil motsette seg regjeringens tiltak ved ikke å gi tillatelse til at myndighetene lande på deres eiendommer for å radiomerke ulv, uttalte administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til VG mandag.

Tiltaket han viser til, er regjeringens plan om å bedøve ulv fra helikopter denne uken, for så å radiomerke dyrene med halsbånd.

Bakgrunn: Starter radiomerking av potensiell skade-ulv

Werp: Trenger å samle fakta



1. nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H), oppfordrer nå grunneierne til å tenke seg om:

– Reaksjonen til grunneierne er forståelig. Samtidig vil jeg oppfordre til at man gir mulighet til å samle fakta slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag, sier stortingsrepresentanten fra Buskerud.

Søndag og mandag var regjeringsapparatet, stortingsgruppen og sentralstyret i Høyre samlet på Sundvollen i Hole for å stake ut kursen fram mot valget. Der skal både statsministeren og klimaministeren ha fått klar beskjed om at ulveforliket på Stortinget skal følges.

Werp bekrefter at meldingen fra partiet til regjeringen var krystallklar:

– Beskjeden var at Stortingets ulveforlik skal følges opp, og at det haster med å komme seg ut av dødvannet, sier han.

Ski-veteran Anita Moen om ulv: – De har ikke peiling på hva de snakker om

– Oppleves som en provokasjon



Skogeierne oppfatter ifølge Lahnstein klimaministerens beslutning om å skaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen som et forsøk på å avspore og trenere saken. Dét er det ingen grunn til, ifølge Werp:

– Dette er en komplisert og følelsesladet sak. Likevel er det behov for å få fakta på bordet og snu alle steiner slik at vi får et bredest mulig beslutningsgrunnlag. Jeg håper alle vil bidra til det, sier høyrepolitikeren.

Ulveopprør i Høyre: Nekter å gi seg før 32 ulv kan skytes

Erik Lahnstein mener Norges Skogeierforbund og Werp har helt ulik tilnærming til problemstillingen:

ANBEFALER IKKE LANDINGSNEKT: Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Foto: Norges Skogeierforbund

– Vi mener klimaministeren allerede har tilstrekkelig juridisk grunnlag for å gjøre om på sitt vedtak. Derfor opplever vi at det er en avsporing når han setter i gang en slik aksjon for å samle inn mer informasjon, sier Lahnstein.

– I den betente situasjonen som er nå, er det paradoksalt nok slik at noe som kunne oppfattes som et tiltak for å komme ulvemotstanderne i møte, oppleves som en provokasjon.

Politisk markering



Norges Skogeierforbund har ifølge Lahnstein blitt kontaktet av mellom fem og ti grunneiere som ikke ønsker å la helikoptre lande på eiendommene sine hvis formålet er radiomerking av ulv.

– Selv om man ikke lenger har tillit til statsråden, har Stortinget fortsatt det. Da har også statsråden fullmakt til å gjennomføre dette, og dét er det viktig at vi som grunneiere respekterer, sier Lahnstein.

– Så Skogeierforbundet oppfordrer ikke til landingsnekt for helikoptre?

– Slett ikke, men jeg har forståelse for at grunneiere tenker slik. Dette er en form for politisk markering, og de jeg har snakket med har gitt tydelig uttrykk for at de vil rette seg etter lovlig fattede vedtak. Det er jeg glad for, sier Lahnstein.

Les også: Flere møtte ulv i nabolaget i Rælingen i helgen