Her merkes alfahannen blant Slettås-ulvene

SLETTÅS (VG): Ulven fra Slettås-reviret får her påmontert en sender som kan følge den ned på minuttnivå. I fjor ble egentlig hele familiegruppen anbefalt skutt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har prøvd å roe ulveopprøret ved å starte radiomerking av ulv. Så nå ligger en av dramaets hovedpersoner - alfahannen i flokken - i narkose i snøen ved Slettås i Trysil, for å få påmontert et halsbånd med GPS-sender.

Når det i dag har vært jakt på Slettås-ulven, har det kun vært med bedøvelsespiler.

Problemet for Helgesen er at ulveopprørerne krever at ulv blir skutt, ikke bare bedøvet og overvåket.

Vil følge Slettås-ulven tett



Da de regionale rovviltnemndene i fjor anbefalte å lisensfelle 47 ulv, inkluderte det hele denne familiegruppen i Slettås-reviret. Gruppen er anslått til å bestå av ni ulv, med et alfapar og deres avkom.

Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa nei. Beskjeden har vært klar: Denne ulveflokken kan ikke skytes.

Det selv om flokken har skapt frykt og frustrasjon. Når Statens Naturoppsyn (SNO) nå radiomerker ulv, prioriterer de denne familiegruppen på grunn av meldinger om at de er spesielt nærgående.

SNO har siden i går fulgt ferske spor fra opp mot syv av Slettås-ulvene. Ulvene var i går en tur ned på Osensjøen og har det siste døgnet beveget seg en syv til åtte kilometer nordover.

«Proximity»-senderne som monteres på ulvene her gjør det mulig å følge ulven minutt for minutt hvis den nærmer seg et område definert som bebyggelse.

Så ulven som ligger slått ut i snøen, kan nå følges tett.



– Spill for å unngå skyting



Regjeringens konklusjon var i desember at skadepotensialet ikke var godt nok dokumentert til at ulvene i Slettås-reviret kunne felles. Det selv om antallet ulv nå er betydelig over det bestandsmålet som ulveforliket på Stortinget satte i fjor

Ett av målene med å radiomerke ulvene, er derfor å dokumentere et eventuelt skadepotensiale.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har imidlertid argumentert for at vi allerede har kunnskap om at ulven i Slettås-reviret er nærgående – at radiomerking er et sidespor.

– Derfor er nok tiltaket fra regjeringen og Helgesen fredag ettermiddag mer spill for å unngå skyting av ulv enn å gjøre noe for å følge opp ulveforliket i Stortinget, sa Vedum til VG etter Helgesen annonserte merkingen.

Erna Solberg og Vidar Helgesen fikk også klar beskjed fra sine egne i Høyre på felleskonferansen i helgen.

– Ikke like redde



Statens Naturoppsyn har flere ganger de siste årene fått meldinger om nærgående ulv ved Slettås-reviret.

– Spesielt i Slettås-reviret har det vært rapportert om at ulven har vært nærgående, at den har vært nært på hus og på gårdstun, noe som har skapt frykt. Man ønsker å undersøke om atferden er unormal eller uønsket, for vanligvis kjenner vi ulven som et dyr som er sky og redd mennesker, påpekte Lars Bendik Austmo, seksjonsleder i Rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn, i går overfor VG.

– De er i alle fall ikke like redde for hus og gårdsbruk som andre ulver er, sa han.

