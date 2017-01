Helgesen vil unngå å lande helikopter på motvillige grunneieres eiendom

Norges Skogeierforbund tror på dempede motsetninger i ulvedebatten dersom regjeringen unngår bruk av tvang.

Som et utgangspunkt vil det ikke lande helikopter på eiendommer der grunneier motsetter seg dette, bekreter klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) overfor Nationen.

Uttalelsen kommer etter at en rekke grunneiere har henvendt seg til Skogeierforbundet og fortalt at de vil nekte regjeringen å la helikoptre lande på deres eiendom med formål om å radiomerke ulv.

Så lett er det imidlertid ikke for grunneierne, for etter naturoppsynsloven § 3. har Statens naturoppsyn (SNO) rett til å ta seg inn på deres eiendom med både helikopter og kjøretøy så lenge det nødvendig for å utføre oppsynets oppgaver.

Heldigvis for grunneierne, ønsker altså ikke Helgensen å ty til tvang.

– Forvaltningen trenger i utgangspunktet ikke tillatelse fra grunneiere for å lande med helikopter i forbindelse med merking. Likevel tar jeg grunneiernes utspill på alvor. Derfor vil det som et utgangspunkt ikke lande helikopter på eiendom, der grunneieren motsetter seg dette. Forvaltningen vil da gå i dialog med de aktuelle grunneierne, sier klima- og miljøministeren til Nationen.

Det er en gledelig nyhet for grunneierne, forteller administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

– Vi er svært glade for at Helgesen nå viser forsiktighet i sin fremgang. Vi opplever dette som et oppriktig forsøk på å dempe motsetningene i saken, sier Lahnstein til VG.

Grunnen til at så mange av grunneierne ikke ønsker å la et helikopter lande på deres eiendom, er at de opplever tiltaket med radiomerking av ulv som en avsporing av debatten.

– De opplever at radiomerking av ulv er en avsporing og trenering av debatten. Som vi varslet departementet fredag, oppfatter flere av våre medlemmer dette som en provokasjon i den situasjonen vi står i nå, fordi det er et annet tiltak enn felling, forklarer Lahnstein.