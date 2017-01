Helgesen var klar: Avgjørelsen om å ikke skyte de 32 ulvene endres ikke

Utålmodigheten blant forlikspartnerne er til å ta og føle på, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) etter dagens siste krisemøte. Men han må også unngå full krasj med Venstre.

I dag har demonstrantene stått utenfor inngangsdørene og ropt mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Og også her inne i departementet har det vært hard kritikk gjennom to krisemøter.

Men Høyre-mannen er klar: Avgjørelsen om å ikke skyte de 32 ulvene ligger fast. For å løse floken med KrF, Ap, Høyre og Frp i ulveforliket, skal de nå se på naturmangfoldloven og senke terskelen for skadefellinger.

Det er bare én utfordring: Venstre slår fast at naturmangfoldloven er fredet av samarbeidsavtalen på Stortinget – og at den ikke kan endres.

– Vi konkluderer ikke i dag med at vi vil endre naturmangfoldloven, sier Helgesen etter møtet Ap, KrF, Frp og Høyre.

De skal imidlertid se på om de kan ta hensyn til økonomiske og sosiale forhold i loven, som for eksempel folks uro for ulv, slik som de gjør i Sverige.

Les også: Ulvefrykten råder på Hedmark: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

– Er det mulig å ta inn hensyn til sosiale og økonomiske forhold uten å endre loven? spør VG Helgesen.

– Det er for tidlig å si, svarer han.

Har store utfordringer



– Så ett av de alternativene dere ser på, er å endre naturmangfoldloven?

– Ja, for det vi har sett, etter at beslutningen ble tatt, at det har kommet en dom i Sverige. Den dommen viser at de tar helt andre hensyn enn vi har mulighet til å ta i norsk rett. Og det første vi må finne ut er: Hvordan kan det ha seg når vi begge er bundet av Bern-konvensjonen, sier Helgesen til VG.

– I dag er vurderingen av naturmangfoldloven at den type hensyn som svenskene har lov til å ta, det har vi ikke lov til å ta, påpeker han.

– Men i forhold til samarbeidsavtalen til Venstre, er spørsmålet om man kan ta inn disse hensynene uten å endre loven. Eller må man bryte samarbeidsavtalen?

– Ja, det er spørsmålet i forhold til samarbeidsavtalen med Venstre. Og det er for tidlig å si, sier Helgesen til VG.

Vil ha lav terskel for skadefellinger



Han lover at det fremover vil være en lav terskel fremover for å gi tillatelse til å felle ulv som utøver skade.

– Det er ikke utelukket å felle ulv. Vi kommer til å ha en lav terskel, og vi vil vurdere å senke den ytterligere. Samtidig vil vi styrke innsatsen for å vurdere og overvåke bestanden. Hvis en ulv opptrer truende nær en barnehage eller annen befolkning, vil vi ikke nøle med å ta den ut, sa Helgesen på pressekonferansen i dag.

Les også: Erna Solberg åpner for mulig ulvejakt

Møte med ulveaksjonistene



Før møtet med representantene fra Høyre, Frp, KrF og Ap, var det i dag et annet krisemøte. Helgesen fikk ikke gå ut og møte demonstrantene utenfor departementet, og noen av dem kom derfor på innsiden.

– Jeg skulle ønske du kunne si noe som vi kan ta med oss tilbake. Vi sindige østerdøler kan ikke dra til Oslo uten å ha noe med noe hjem igjen, sa Sissel Frang Rustad til klimaminister Vidar Helgesen (H).

DEMONSTRASJONEN I DAG. Foto: Terje Bringedal , VG

I 20 år har Rustad vært medlem av Høyre, men rett før jul meldte den tidligere nestlederen i Hedmark Høyre seg ut av partiet.

Mens demonstranter trommet og ropte utenfor Klima- og miljødepartementet, møtte statsråden Rustad og fem andre representanter for jakttilhengerne. De fortalte Helgesen hvorfor de mener vedtaket hans er feil.

– Det er 50 ulv bare i min kommune. Dette gjør noe med folk. De tør ikke la ungene gå til skolebussen, og foreldre blir oppfordret til å kjøre elevene til skolen, sa Rustad i møtet.

Les også: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

Mistet 130 jakthunder



Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, Knut Arne Gjems, har over 10.000 medlemmer. De har ifølge Gjems mistet 130 jakthunder til ulv.

– Vi merker at det er et høyt konfliktnivå nå. Det er mange som føler seg ført bak lyset. Selv hadde jeg forberedt lisensfelling hele høsten da dette vedtaket kom, sa han til Helgesen.

HØYE ROP: Det var flere hundre personer samlet utenfor Stortinget for å protestere mot ulveavgjørelsen i dag. Foto: Terje Bringedal , VG

Da han hadde gått og østerdølene sto igjen sammen med pressefolkene, var stemningen avdempet. Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap), mener det ikke kom noe nytt ut av møtet.

– Vi hører at utenfor står det tusenvis og tramper og trommer. Det har de all grunn til. Vi må fortsette kampen. Her er det en regjering som først og fremst tar hensyn til ulven, og ikke til at det skal bo folk i hele landet, sier han til VG.

Tror ikke på klimaministeren



At klimaministeren åpnet for å senke terskelen for å gi tillatelse til skadefelling, imponerte hverken Støstad eller de andre møtedeltagerne.

– Det har vi hørt før. Det tror ikke jeg på lenger. Her må vi ha resultater. Vi må se en regjering som virkelig vil imøtekomme de forventningene som stortingsforliket har skapt. Det må statsråden og regjeringen ta innover seg i mye større grad, sier ordføreren.

– Hva tror du blir utfallet av i denne saken?

– Jeg tror statsråden må forklare seg i Stortinget. Jeg tror Helgesen kommer til å bli presset. Regjeringen er under sterkt press, og det bekreftet Helgesen også. Dette er en vanskelig sak, og vi skal sørge for at det ikke blir noe enklere fremover, lover Støstad.

Les også: Ordførerprotest mot ulvevedtak

Returnerer til Høyre hvis Helgesen ombestemmer seg



Også eks-høyrepolitiker Sissel Frang Rustad mener møtet var som forventet og at det ikke kom noe nytt fra klimaministeren.

– I møtet leverte jeg tilbake «julegaven» som han kom med 20. desember. Den vil vi ikke ha. Vi vil ha noe annet, men det fikk vi ikke i dag, sier hun til VG.

– Hva med lovnaden om lavere terskel for skadefelling?

– Det er ikke sånn realiteten er. Når en ulv går inn på gårdsplassen eller angriper dyr, tar det lang tid før vi får fellingstillatelse, og da kan ulven ha gjort mye skade, påpeker Rustad.

– Hva skal til for at du melder deg inn i Høyre igjen?

– Så fort vedtaket fra 20. desember blir opphevet, melder jeg meg inn igjen. Hvis Høyre vil ha meg. Jeg har vært en ivrig lokalpolitiker i over 20 år, men dette fikk begeret til å renne over, sier Rustad.