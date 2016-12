Helgesen sier nei til ulvejakt

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB tirsdag.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

– Det har vært veldig viktig for oss å få en full juridisk belysning av saken. Derfor ble fagvurderinger fra både Klima- og miljødepartementets og Landbruks- og matdepartementet oversendt lovavdelingen for vurdering, utdyper Helgesen.

Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad for at felling av ulv skal kunne tillates.

Fra vinteren 2014-2015 til vinteren 2015-2016 er antallet helnorske ulv omtrent doblet, ifølge en statusrapport fra i sommer.