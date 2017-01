Helgesen: Helikoptre skal ikke lande hos skeptiske grunneiere

Det vil ikke bli landet helikoptre der grunneiere er kritiske til radiomerking av ulv. Det bekrefter klimaminister Vidar Helgesen (H) overfor Nationen.

Uttalelsen kommer etter at en rekke grunneiere har henvendt seg til Skogeierforbundet og fortalt at de vil nekte regjeringen å la helikoptre lande på deres eiendom med formål om å radiomerke ulv.

Bakgrunn: Starter radiomerking av potensiell skade-ulv

Så lett er det imidlertid ikke for grunneierne. Etter naturoppsynsloven § 3. har Statens naturoppsyn (SNO) rett til å ta seg inn på deres eiendom med både helikopter og kjøretøy så lenge det nødvendig for å utføre oppsynets oppgaver.

Heldigvis for grunneierne, ønsker altså ikke Helgensen å ty til tvang.

– Forvaltningen trenger i utgangspunktet ikke tillatelse fra grunneiere for å lande med helikopter i forbindelse med merking. Likevel tar jeg grunneiernes utspill på alvor. sier klima- og miljøministeren til Nationen.

– Derfor vil det som et utgangspunkt ikke lande helikopter på eiendom, der grunneieren motsetter seg dette. Forvaltningen vil da gå i dialog med de aktuelle grunneierne.



– Oppriktig forsøk på å dempe motsetningene



Det er en gledelig nyhet for grunneierne, forteller administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

– Vi er svært glade for at Helgesen nå viser forsiktighet i sin fremgang. Vi opplever dette som et oppriktig forsøk på å dempe motsetningene i saken, sier Lahnstein til VG.

Les mer: Høyre-politiker ber skogeiere snu i ulvesaken

Grunnen til at så mange av grunneierne ikke ønsker å la et helikopter lande på deres eiendom, er at de opplever tiltaket med radiomerking av ulv som en avsporing av debatten.

– De opplever at radiomerking av ulv er en avsporing og trenering av debatten. Som vi varslet departementet fredag, oppfatter flere av våre medlemmer dette som en provokasjon i den situasjonen vi står i nå, fordi det er et annet tiltak enn felling, forklarer Lahnstein.