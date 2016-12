Fullt ulveopprør mot klimaministeren i Høyre

Vedtaket om å frede fire ulveflokker har satt sinnene i kok i miljøminister Vidar Helgesens eget parti. Hedmark Høyre setter rekord i antall utmeldinger.

– Engasjement? Det er ikke engasjement. Det er opprør. Det er rett og slett opprør, tordner stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H).

Representanten fra Hedmark er rasende etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen tidligere i uken gjorde det klart at han ikke gir tillatelse til å felle fire ulveflokker i hans hjemfylke, og han er ikke alene.

Tidligere har Gundersen skrevet på Facebook at ministeren må ha gjort seg klar for utskifting etter vedtaket.

Departementet besluttet tirsdag at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse for å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

Ulvevedtaket har satt sinnene i kok både blant senterparti-politikere og i Arbeiderpartiet. Innad i Høyre, Helgesens eget parti, er det også flere som raser.

– Horribel avgjørelse

– Det er en trakassering. Det er å tråkke på folk som har en belastning. Alle beitedyrene er borte. Store deler av jakten er borte. Det er stor interesse for jakt, og inntektspotensialet er stort sier Gundersen.

– Det er lovavdelingen i Justisdepartementet som har besluttet at det ikke er hjemmel for fellingen. Må man ikke følge loven?

KRITISK: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) mener ulvevedtaket er en horribel avgjørelse. – Det er opprør, sier han. Stortinget

– Lovavdelingen har ikke tatt hensyn til alle paragrafene i Bern-konvensjonen engang. Jeg kjøper ikke deres begrunnelse i det hele tatt. Landbruksdepartementet har tidligere konkludert tydelig med at jakten kan gjennomføres.

– Jeg kommer ikke til å fire en tomme før storsamfunnet tar dette på alvor. Dette er den mest konfliktdrivende politikken man kan drive med, sier han.

– Er du skuffet over at Helgesen ikke er blant statsrådene som ble skiftet ut av Erna?

– Det vil jeg ikke kommentere, det er ikke det saken dreier seg om.

– Du har tidligere antydet at du vil ha ham ut.

– Ja, fordi det er en horribel avgjørelse. Når en statsråd fra mitt eget parti gjør noe sånt, så er det klart at jeg reagerer.

Tynnslitt tillit

Leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre, som er fra Hedmark, har i likhet med Gundersen svært lite til overs for vedtaket.

– Tilliten til Helgesen er rimelig tynnslitt. Han viser ingen forståelse for mange av de sterke følelsene i denne saken, eller de praktiske politiske konsekvensene av vedtaket han har gjort, sier han.

Han viser til at mange var relativt fornøyd med Stortingets ulveforlik, som ble vedtatt i vår.



– Vi trodde vi var kommet inn på et bedre spor og at belastningen skulle ned. Men avgjørelsen legger opp til det stikk motsatte.

LANGER UT: Leder Kristian Tonning Riise i Unge Høyre sier hans tillit til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er tynnslitt. Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Han klarer ikke å skjønne hva logikken i vedtaket om at det ikke er nok skadepotensial bygger på.

– Det er nesten ikke beitedyr igjen inne i sonen på grunn av ulv, og nå skal man ikke få felle ulven som har fortrengt beitedyrene, fordi den ikke utgjør skadepotensial på dyr som ikke er der lenger, sier Riise.

Frykter åpent distriktsopprør

–Må ikke Helgesen følge loven?

– Da mener jeg det er Helgesens plikt umiddelbart å komme tilbake til Stortinget med et lovendringsforslag som gjør det mulig å ivareta Stortingets intensjon. Istedenfor bruker han tiden sin på å belære Stortinget. Det viser at han ikke har evne eller vilje til å følge opp det Stortinget har vedtatt, sier han.

Nå har Riise en klar forventning om at saken kommer inn på et bedre spor.



– Hvis ikke risikerer vi å gå inn i et valgår med et åpent distriktsopprør i Høyre. Det er ingen i partiet tjent med, sier Riise.

Han mener tidspunktet for avgjørelsen, kort tid før ulvejakten skulle starte opp, gjør saken enda verre.

– Hvis Stortinget hadde blitt varslet på et tidligere tidspunkt hadde man hatt mulighet til å redde jakten. Jeg tror ikke det er tilfeldig at saken kommer nå. Det er arrogant å legge frem saken rett før jul. Hvis han trodde dette skulle passere i stillhet, lurer jeg på om han har mistet gangsynet helt.

Aldri hatt så mange utmeldinger

Leder Lise Berger Svenkerud i Hedmark Høyre er opprørt over vedtaket. Hun forteller at minst 25 tidligere medlemmer har meldt seg ut av partiet etter vedtaket.

– Det synes jeg er veldig synd. Skal du være med å endre et standpunkt, må du være med å påvirke. Så mange utmeldinger har vi aldri opplevd før. Det blir ikke lett å få valgkampstøtte oppi dette, sier Svenkerud.

Hun mener vedtaket gjør at Hedmark må ta en stor belastning for alle andre.

– Vi vil ha samme forvaltning overalt. Selvfølgelig går det utover beitedyr som sau og storfe, i tillegg til jaktrettigheter. Det har vært en eksplosiv vekst i antall ulv, sier hun.



Helgesen ikke overrasket over kritikken

Ulveminister Vidar Helgesen sier at han vil innkalle både de avgåtte medlemmene av rovviltnemnda i Hedmark, og partiene bak Stortingets ulveforlik til møter 4. januar. Men han gir absolutt ingen løfter om at regjeringen kan snu og likevel åpne for lisensjakt.

– Regjeringen må følge norsk lov og internasjonale konvensjoner, sier klima- og miljøminister Helgesen til VG torsdag formiddag.

Han er ikke overrasket over de sterke reaksjonene:

– Nei, og det er en krevende situasjon å forklare, når vi tross alt har satt oss et bestandsmål gjennom et forlik i Stortinget, og rapportene som viser at fellingstillatelsene som ble gitt, ikke vile innebære noen risiko for ulvebestanden. Men den rettslige vurderingen som nå er foretatt, basert på naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til. gjør at vi likevel ikke kan tillate felling, sier Helgesen.

– Kan du på noen måte komme de knallharde kritikerne i møte?

– Vi skal i alle fall snakke sammen. Jeg har invitert forlikspartiene på Stortinget til møte 4. januar. Jeg sender også brev til de som har trukket seg som medlemmer i rovviltnemnda i Hedmark.

Stoler på lovavdelingen

Det er ikke alle i Høyre som er like kritiske til avgjørelsen. Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich understreker at han stemte for ulveforliket, men er opptatt av at regjeringen følger loven.

STØTTER MINISTEREN: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) mener minister Helgesen ikke har noe annet valg enn å følge loven. Frode Hansen , VG

– Det er en sak som forståelig nok skaper mye engasjement. Men det er en del av reaksjonene her som går langt over grensen, sier Frølich.

– Det var mildt sagt oppsiktsvekkende å se tidligere justisminister Knut Storberget sable ned lovavdelingen, som han har jobbet sammen med i flere år, sier han.

– Skivebom å skylde på Helgesen



Han mener man må skjønne at regjeringen ikke kan gjennomføre vedtak som den åpent vet at er i strid med gjeldende rett.

– Det har vært en betent sak. Jeg er ikke overrasket over at folk er skuffet. Jeg har selv støttet ulveforliket, og ville ikke hatt noe imot å skyte flere ulv, men vi må følge de grunnleggende prinsippene vi har i en rettsstat, sier stortingsrepresentanten.

Han advarer mot å politisere lovavdelingen.

– Hadde regjeringen med viten og vilje gått inn og brutt norsk rett, så ville det vært hundre ganger mer oppsiktsvekkende enn det som er konklusjonen i saken her. Det ville ingen ansvarlig regjering, hverken til høyre eller venstre, gjort, sier Frølich.

Han mener kritikken mot Helgesen er urettferdig.

– Å skylde på enkeltstatsråder er skivebom. Som lovgivere må vi heller ta noen steg tilbake, og se hvordan reglene kan justeres.