Forventer ny ulvestrid

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i vinter. - I strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen, mener MDG.

Fakta om bestandsmål for ulv Beslutningen om felling av ulv fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående. Så langt i beitesesongen er over 130 sauer blitt drept i Hadelandsregionen alene.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018. Ulvesonen er området i Norge som Stortinget har bestemt at ulven skal leve i.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kuttet kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen. Kilde: NTB

Av: Martha Holmes

Rovviltnemndene åpner opp for at 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, melder NRK. Vedtaket omfatter at Slettåsflokken, Osdalsflokken og hele Julussaflokken, totalt 36 ulver, kan skytes.

Fylkesmennene, som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene, hadde i forkant av møtet åpnet for uttak av 28 ulver, skriver NTB. Vedtaket ble dermed skjerpet.

– Ulovlig

Det var på forhånd steile fronter, også blant lederne av rovviltnemndene, Øyvind Solum (MDG) og Arnfinn Nergård (Sp). De to deler langt ifra syn på ulv, men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.

– Når det er rundt hundre ulv i Norge er dette en trussel mot bestandsoverlevelse, sier Solum (MDG) til VG.

Han leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold og mener vedtaket er i strid med naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen. Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.

– Dette vil være et ulovlig vedtak. Det er grunn til å tro at dette vil bli overprøvd av departementet, sier Solum.

Forventer klager

Arnfinn Nergård er fornøyd med vedtaket .

–Vi har sagt at vi skal ta ut to helnorske revirer og et grenserevir. Når bestandsmålet er nådd må det kunne åpnes for å jakte på ulv også innenfor ulvesonen , mener Nergård (Sp) .

Også han tror striden om ulvefelling vil fortsette.

– Jeg blir overrasket om det ikke kommer klager på dette. Det er det Miljødepartementet som skal ta stilling til, men at det kommer på miljøministerens bord er jeg rimelig sikker på.

Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke mulighet til å kommentere saken overfor VG mandag ettermiddag.