Flertall for å utvide jaktsesongen på ulv

Frp vil utvide sesongen for ulvejakt med seks uker slik at flere dyr kan skytes denne vinteren. Både Høyre, KrF og Ap støtter forslaget.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) risikerer nå enda mer bråk med Stortinget. Allerede to uker etter at ulveforliket ble vedtatt i Stortinget våren 2016, vedtok han en forskrift som skal ha gjort det tilnærmet umulig å redusere ulvebestanden – i alle fall så lenge ulven ikke truer liv og helse.

Frp varsler nå at de ønsker å utvide jaktsesongen i ulvesonen med seks uker. Det vil gi Helgesen en ny sjanse til å ombestemme seg etter at han i desember stoppet felling av 32 ulver i Hedmark.

Etter dagens regler er lisensjakt på ulv i sonen forbudt etter 15. februar. Blir Frps forslag vedtatt kan ulvejakten foregå til 31. mars.

– Det er ingen hemmelighet at Frp fortsatt ønsker å ta ut flere ulver allerede denne vinteren, slik at ulveforliket i Stortinget kan gjennomføres, sier Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp, til VG.

Høyre vil ta opp saken med klimaministeren



Nesvik varsler nå at Frp trolig vil fremme krav om å utvide dette tidsvinduet slik at det kan drives ulvejakt ut mars måned.

– Vi ser på muligheten for å forlenge jaktsesongen, bekrefter han.

ENIGE: De to parlamentariske lederne Trond Helleland (H) (t.v.) og Harald Tom Nesvik (Frp) vil begge utvide jaktsesongen på ulv med seks uker. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Frp får støtte fra både Høyre, KrF og Ap. Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre påpeker at utvidet jaktsesong til 31. mars i ulvesonen er ett av tiltakene stortingsflertallet ba regjeringen vurdere i ulveforliket i fjor.

– Jeg mener at dette absolutt bør vurderes gjennomført allerede i år. Dette er ett av punktene som vil bli diskutert med statsråd Helgesen før tirsdagens debatt i Stortinget, sier han til VG.

Også parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Olav Syversen, er enig med Frp:

– Dette er i tråd med vår holdning. Det vil kunne gi en bedret mulighet til å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål og forhåpentligvis være et bidrag til å dempe konfliktnivået som råder for tiden, sier han.

Ap vil stå side om side med Frp



Tirsdag er det varslet ny ulvekamp i Stortinget mellom Helgesen og partiene i ulveforliket, Frp, Høyre, KrF og Ap. Da skal Stortinget behandle redegjørelsen som klima- og miljøministeren holdt i Stortinget for snart to uker siden.

– Helgesen har invitert oss til et møte mandag ettermiddag. Etter det skal Frp ha et ekstraordinært gruppestyremøte i Stortinget for å vurdere hvor vi står, og hva vi skal gjøre videre, forteller Nesvik.

Ap stiller seg side ved side med Frp og sier at de vil delta i omkampen om jaktforbudet på tirsdag:

– Bestandsmålet for ulv er oppnådd. Da skal bestanden reguleres slik at konfliktnivået dempes og tilliten til myndighetene gjenopprettes i de områdene som har ulven tett innpå seg. Ingenting av dette er oppfylt, sier Terje Aasland, Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, til VG.

Siden han redegjorde i Stortinget for to uker siden, har Helgesen gitt ordre om merking av ulv i ulvesonen.

Klima- og miljødepartementet har også satt i gang flere utredninger, blant annet spørsmålet om erstatning til grunneiere og kommuner med påviste økonomiske tap på grunn av ulvens nærvær.

Varsler ny stordemonstrasjon



Mandag har ulve-aksjonistene varslet en ny demonstrasjon i Oslo sentrum til støtte for lisensjakt. Erik Lahnstein, direktør i Skogeierforbundet, sier at det kommer et 40-talls busser med demonstranter til hovedstaden.

DEMONSTRERTE: 4. januar demonstrerte flere hundre personer mot Vidar Helgesens oppheving av vedtaket om lisensjakt. Nå varsles en ny demonstrasjon. Foto: Terje Bringedal , VG

Ifølge Skogeierforbundet har Helgesen selv innskrenket muligheten for å gjennomføre ulveforliket og starte lisensjakt når ulvebestanden er over bestandsmålet.

Lahnstein viser til at Klima- og miljødepartementet to uker etter vedtaket i Stortinget i juni, sendte ut brev med endringer i viltforskriften med umiddelbar virkning. I samme pakke kom Helgesens departement med omfattende endringer i kommentarene til forskriften.

– Kommentarene er sammen med Helgesens snevre tolkning av hva som kan vurderes som skadepotensial, egnet til å sette hele ulveforliket til side, mener Lahnstein.

– Departementet skriver rett ut at felling bare kan tillates dersom det er et skadepotensial. Etter Helgesens vurdering gjelder dette bare for tap av husdyr og tamrein.

Forskriftsendringen ble aldri sendt på høring. Departementet mente en høring «var åpenbart unødvendig» fordi Stortinget var så «konkret» og tydelig i sin tilbakemelding.

– Det er oppsiktsvekkende når departementet trekker stikk motsatt konklusjon av Stortinget, som ønsker uttak av ulv også i ulvesonen når man er over bestandsmålet Stortinget har satt, sier Lahnstein.

– Fulgte bare Stortingets vilje



Politisk rådgiver for Vidar Helgesen, Jens Frølich Holte (H), er helt uenig med Erik Lahnstein:

– Forskriften er fullt ut i overensstemmelse med naturmangfoldsloven når det gjelder kriterier for å kunne felle ulv. Dersom vi begynner å sette forskrift over lov, legger vi oss ut med Stortingets vilje. Jeg går ut fra at Lahnstein ikke mener vi skal gjøre noe slikt, sier Holte.

– Det virker jo allerede som departementet har lagt seg ut med Stortingets vilje?

– Vi prøver å få internasjonale konvensjoner, lover og bestandsmål til å henge bedre sammen. Det grunnleggende her er at Stortinget har vedtatt naturmangfoldsloven, og da kan vi ikke lage forskrifter som velger bort den.

At forskriftsendringen aldri ble sendt på høring, var ifølge Holte ikke unaturlig:

– Det var veldig klart hva som var Stortingets vilje da ulveforliket ble vedtatt. Derfor var det ingen grunn til å vente med å endre forskriften, og for oss var det viktig å få endringen på plass så raskt som mulig så forliket kunne begynne å gjelde, sier han.

Press fra Hedmark Høyre



Hedmark Høyre holder i helgen årsmøte, med rundt 80 delegater fra hele fylket. Men den store ulvedebatten uteble under diskusjonen om partiets årsberetning, skriver Hedmark Arbeiderblad.

Fylkesleder Lise Berger Svenkerud sier til avisa at rovdyrpolitikken ble et tema på møtet i fylkesstyret fredag kveld. Der var også Høyres generalsekretær John Ragnar Aaseth, som fikk klar beskjed tilbake til Oslo og partiapparatet.

– Ulvesaken er løftet til nasjonalt nivå, sier Berger Svenkerud.

Tirsdag kommer den betente ulvesaken nok en gang opp i Stortinget.