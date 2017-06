Flere sauer angrepet i natt

Natt til tirsdag ble det funnet enda flere døde og skadde sauer på Gran i Oppland. Det antas at det er ulv som har vært på ferde også i natt.

– Situasjonen er svært alvorlig. Dette er en dyretragedie som vi jobber hardt for å løse, sier landbrukssjef Einar Teslo ved landbrukskontoret på Hadeland.

Statens naturoppsyn (SNO) jobber nå med å kunne gi en endelig bekreftelse på om angrepet skyldes ulv. Forrige uke ble minst 68 sauer drept - nå stiger altså tallet ytterligere.

Frykter tosifret tall



– Jeg må kunne si at det er stor sannsynlighet for at det er ulv. Det ligner veldig på det, sier Teslo.

Antall døde sauer er heller ikke bekreftet, men Teslo mener det dreier seg om en del.

– Jeg frykter vi er på et tosifret tall, sier han.

Teslo beskriver situasjonen som «lite hyggelig», og mange i kommunen er preget. Gran har rundt 40 sauebønder med ca. 6500 sau tilsammen. Alle er ikke sluppet på sommerbeitet ennå, og nå holder bøndene igjen.

– Det blir ikke sluppet flere sau på beitet før problemet er løst. Enten ved at ulven er skutt eller ved at den flytter på seg, sier Teslo.

Aldri hatt angrep av dette omfanget



Det er observert ulv i området de siste ukene, og de tre tidligere angrepene er det bekreftet at det er ulv som står bak. Teslo mener likevel at det ikke er noen indikasjoner på at ulven har bosatt seg i området.

– Vi har hatt ulveangrep på denne tiden av året tidligere, men aldri i dette omfanget. Vi er inne i den tiden av året hvor de unge hannulvene drar ut av reviret sitt, og de kan bevege seg over lange avstander på jakt etter nytt revir, men ingenting tyder på at den har kommet for å bli, sier Teslo.

I går utvidet Fylkesmannen fellingsfristen, som gjelder èn ulv, til fredag 9. juni klokken 12, og Gran kommune, Gran sauebeitelag, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen jobber nå med å løse situasjonen.

– Vi har ikke noe håndgripelig som tilsier at det dreier seg om mer enn en ulv, men det er muligheter for det, sier Teslo.