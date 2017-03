Får ikke felle omstridt ulveflokk

Trysil kommnue ville skadefelle ulvene i Slettås-flokken fordi dyrene skal ha oppholdt seg i området over lengre tid og vært lite sky.

Ulvenes atferd vurderes likevel hverken som unormal eller som en trussel mot mennesker av Miljødirektoratet, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

Les mer: Trysil kommune har søkt om å få felle hele denne ulveflokken

– Vi forstår at aktivitet og spor i nærheten av bebyggelse kan bidra til frykt for ulven, og at det kan oppleves som en belastning. Vi vurderer imidlertid ikke at disse ulvene utgjør en konkret risiko for skade på mennesker, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Trysil kommune mener ulvene viser liten skyhet, gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og inntil tett bebyggelse og har benyttet veier og skiløyper for å ta seg frem.

Les også: Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark

Miljødirektoratet skriver på sin side at deres data viser at ulvene stort sett oppholder seg i skog men at de tidvis kan bevege seg nært, eller gjennom, gårdstun og annen bebyggelse.

– De fleste tilfellene hvor ulvene har opptrådt nær bebyggelse har skjedd på sent kveld, natt eller tidlig morgen. Ulvenes nærvær oppdages derfor normalt i ettertid ved sporobservasjoner, og synsobservasjoner av ulvene er langt mer sjelden, står det i pressemeldingen.

Så du? Erna fikk ulvetyn i Stortinget