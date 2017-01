Erna fikk ulvetyn i Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) fikk i dag kritikk i Stortinget for ikke å ha informert partnerne i ulveforliket om kuttet i lisensjakten. – Det er ikke konfliktdempende for å si det mildt, sa Hans Olav Syversen (KrF).

– Det er veldig spesielt at de fire partiene som står bak forliket ikke hører et knyst fra regjeringen fra forliket blir inngått til vedtaket fattes. Det er en saksbehandling som ikke er konfliktdempende for å si det mildt, sa Syversen i Stortingets spørretime i dag.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk mange spørsmål om den betente ulvesaken. Hun svarte det samme uansett hvilket parti som spurte: Regjeringen jobber med å finne en løsning som både er i tråd med loven og internasjonale forpliktelser, og som oppfyller ulveforliket på Stortinget.

Høyre, Frp, Ap og KrF inngikk ulveforliket i vår, og overraskelsen var stor blant stortingsrepresentanter fra alle fire partier da klimaminister Vidar Helgesen (H) rett før jul satte en stopper for lisensjakt på 47 ulv. Han sa ja til å felle 15 ulv, noe som er 32 færre enn roviltnemndene hadde vedtatt.

– Regjeringen har malt seg inn i et hjørne



– Regjeringen har malt seg inn i et hjørne. Det er krevende å komme seg ut av det hjørnet man selv har malt seg inn i, fastslo Hans Olav Syversen i spørretimen.

– Vi vet alle at ulveforliket er ganske finstemt. Det er velkjent at partier både ville gå kortere og lengre enn forliket representerer. Problemet med vedtaket som er fattet er at det rokker betydelig ved balansen i dette forliket.

KrF politikeren spurte statsministeren hvordan regjeringen vil sørge for at balansen i ulveforliket opprettholdes.

To veier ut av uføret



– Utfordringen med vedtaket er at det er basert på en fortolkning av det rommet vi har innenfor lovverket og Bern-konvensjonen. Det betyr at det er en utfordring mellom Stortingets bestandsmål, lovverkets utforming og tolkningen som ligger i norsk lov, svarte Erna Solberg.

Statsministeren pekte på to veier ut av ulveuføret. Den ene er å dokumentere skadepotensialet bedre, mens den andre er å se på hvordan man kan få loven og fortolkningen av Bern-konvensjonen til å henge bedre sammen med ulveforliket på Stortinget.

– Så kan vi godt diskutere spørsmålet om hvor mye bedre man kunne vært informert. Noe av dette har det vært svart på i spørsmål fra Stortinget, sa Solberg.

