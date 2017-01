Erna åpner for mulig ulvejakt

Statsminister Erna Solberg sier nå at regjeringen vil gjøre en ny vurdering av ulvens skadepotensial, og at det kan åpne for ulvejakt i vinter.

– Det er for tidlig å gi klare svar om veien fram nå, Om det ikke blir lisensjakt i vinter, så kan det bli annen jakt, men avhengig av ny dokumentasjon av skader og skadepotensial med en økende ulveflokk. Da kan det bli skyting i løpet av våren av noen ulv, sier statsministeren til VG onsdag formiddag.

Før jul konkluderte klimaminister Vidar Helgesen (H) med at norsk lov ikke tillater slik jakt, så lenge ulven ikke gjør påvisbar skade på husdyr.

Klokken 14 onsdag har Helgesen innkalt partiene i ulveforliket, Ap, KrF, Høyre og Frp, til møte.

Kan bli lovendringer



Solberg utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt å forslå endringer i naturmangfoldsloven for å imøtekomme kravet, spesielt fra Hedmark, om å holde ulvebestanden nede på det nivået som ble bestemt i ulveforliket i Stortinget i 2016.

– Vårt må er å gjennomføre forliket, men en regjering må følge norsk lov. Da må vi finne veier for å gjennomføre vedtaket i Stortinget på en lovlig måte, og det er utfordringen for regjeringen, sier Solberg.

– Vi forstår veldig godt hvordan folk har det i områder som tar en stor belastning på vegne av nasjonen Norge, la hun til.

Onsdag morgen møtte hun Ap-leder Jonas Gahr Støre til duell foran politikere og næringslivstoppet fra Nord-Norge, men måtte likevel besvare spørsmål om den hete ulvestriden som har ridd regjeringspartiet Høyre siden før jul.

Henger ikke sammen



– Har vi en for streng naturmangfoldslov som står i veien for å oppfylle forliket?

– Ifølge Lovavdelingen i Justisdepartementet er loven er litt strengere enn Bern-konvensjonen, Vi skal følge konvensjonen og vi skal følge forliket fra Stortinget, og de to tingene henger i øyeblikket ikke sammen, Det kan være at loven ikke har med seg noen sier som den svenske jaktloven har. Men dette er vanskelige juridiske vurderinger som vi må se nærmere på, sier Solberg.