Dyr rovdyrmerking: Én million kroner for 14 ulv

Norsk rovdyrpolitikk koster penger. Prisen for å feste sporings-radio på 14 ulver i Trysil ble en million kroner.

Det får VG opplyst hos Miljødirektoratet.

Fakta om ulvefellingen * De regionale rovviltnemndene har besluttet at 47 ulv skal felles i år og neste år. I Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark er kvoten på 37 ulver, 24 av dem innenfor ulvesonen. I Vest-Norge og Oppland er kvoten på tre ulver, mens den i Sør-Norge og Midt-Norge er på to. * Vedtaket baserer seg på Stortingets ulveavtale fra i vår, som var en oppfølging av rovdyrforliket fra 2011, som etterlot to sentrale spørsmål uavklart: Evalueringen og eventuell endring av ulvesonen samt fastsettelse av et nytt bestandsmål for ulv i Norge. * I avtalen satte Ap, Høyre, Frp og KrF et bestandsmål for ulv på 4–6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5. * Partiene er enige om å ta bort enkelte områder i dagens ulvesone samt si nei til å utvide nordover, slik regjeringen opprinnelig anbefalte. Kilde: NTB

– På de fem dagene Statens naturoppsyn merket 14 ulv i Osdal- og Slettåsreviret ble det brukt om lag en million kroner. De store kostnadene er helikopterbruk, sendere, bedøvelse og innleid personell, opplyser medierådgiver Dag Stian Husby i direktoratet i en e-post.

Prisen per radiomerkede ulv tilsvarer dermed 71.429 kroner.

Helikopter: 500.000 kroner



Jakten foregikk 2. uke i januar, ved at mannskap fra Statens naturoppsyn gikk opp i helikopter, og fra luften sporet opp ulvene. En etter en ble ulvene skutt med bedøvelsespiler. I neddopet tilstand ble ulvene så påmontert en radiosender som røper deres bevegelser minutt for minutt.

VILL ULV MED HALSBÅND: To helikoptre var i sving i januar for å merke ulv i Trysil. Foto: Frode Hansen , VG

– Om lag halvparten er utgifter knyttet til bruk av helikopter, forklarer Husby.

Det var kaldt, klart vær og nysnø hvor ulvespor var lett å se, og således svært gode forhold for ulveleting fra helikopter denne uken. I tillegg var området hvor ulvene var, åpent, slik at de var lett å oppdage. Derfor klarte mannskapene å lete opp hele 14 ulv på fem aktive dager.

– Forholdene for merking var gode de fem aktive dagene vi har hatt hittil. Kostnaden per ulv kan stige hvis vi blir nødt til å jobbe under vanskeligere værforhold i fortsettelsen, sier Husby.

Ifølge Miljødirektoratets hjemmesider er det aktuelt med nye ulvetokt i området – for å merke ulv i andre stammer enn Slettås- og Osdalsstammen.

Overvåkes

Radiomerkingen skjer ved at ulvene påmonteres et halsbånd med radiosender. Disse er slik konstruert at de følger ulvene minutt for minutt når de nærmer seg bebyggelse. Direktoratet har måttet sørge for ekstra bestilling av slike radiohalsbånd.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) sa til VG i forkant av ulvemerkingen at slik radiomerking fremstår som det beste tiltaket for å vurdere skadepotensialet ved å ha ulvene i dette distriktet:

– Vi har vurdert hvordan det best kan gjøres, og kommet frem til at med radiomerking så vil vi få økt kunnskap i realtid om både atferd og skadepotensial – også i nærheten av folk, sa Helgesen til VG.

Det var han som før jul satte foten ned for nedskyting av ulvestammene i Trysil etter å ha fått dette tiltaket vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet.

Skaper frykt

Statens Naturoppsyn har flere ganger de siste årene fått meldinger om nærgående ulv ved Slettås-reviret.

– Spesielt i Slettås-reviret har det vært rapportert om at ulven har vært nærgående, at den har vært nært på hus og på gårdstun, noe som har skapt frykt. Man ønsker å undersøke om atferden er unormal eller uønsket, for vanligvis kjenner vi ulven som et dyr som er sky og redd mennesker, påpekte Lars Bendik Austmo, seksjonsleder i Rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn, overfor VG i forbindelse med radiomerkingen.

– De er i alle fall ikke like redde for hus og gårdsbruk som andre ulver er, sa han.

