Blodig ulve-video fra Sp får slakt

Kjente dyre- og naturvernere slakter Senterpartiets nye ulvevideo. Nina Jensen i WWF mener videoen som viser en blodig og opprevet hund, er spekulativ.

Ulvevideoen som er produsert av Senterpartiet, starter med stillbilder av skuespiller Kevin Costner som holder rundt en ulv fra den kjente filmen «Danser med ulver», kombinert med skjermteksten «Tror du på eventyr?».

Det hele akkompagneres av Edvard Griegs kjente verk «Morgenstemning». Hvoretter bilder av et blodig, opprevet hundelik viser seg på skjermen. Det musikalske temaet fra filmen «Haisommer» spilles også i bakgrunnen. Videoen avsluttes med at jakten i 2017 er ødelagt.

Generalsekretær Nina Jensen i norske WWF liker ikke det hun ser.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her spiller de på alle virkemidler i boka for å få folk til å bli redde, med haisommer-musikk og blodige hunder, samtidig som de ikke forholder seg til reelle fakta. Her er det ikke lenger snakk om alternative fakta, men å tegne opp et helt eget verdensbilde, sier Jensen til Dagsavisen.

REAGERER PÅ ULVEVIDEO: Generalsekretær Nina Jensen i World Wildlife Fund Norge (WWF). Foto: , Privat

Sp: Beskriver virkeligheten



Medierådgiver Lars Vangen i Senterpartiet forsvarer innholdet i videoen og at den er publisert på Facebook.

– Vi beskriver bare virkeligheten til dem som opplever ulven på nært hold. Bildene viser en hund som er blitt angrepet av ulv. Dette er slik virkeligheten er for dem som opplever ulven på kroppen, sier han til VG.

FORSVARER ULVEVIDEO: Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet synes videoen fra Senterpartiet speiler virkeligheten. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Dere bruker nasjonalromantisk musikk av Edvard Grieg, bilder av Rødhette og ulven i kombinasjon med en blodig, opprevet hund. Er det nødvendig?

– Videoer på Facebook fungerer annerledes enn debatter på Stortinget. Vi bruker slike virkemidler for å få frem at ulven ikke er et koselig dyr, men et dyr som kan gå til angrep på hunder og andre dyr, svarer Vangen.

– Men er det nødvendig å ty til så blodige bilder?

– Vi har vurdert dette nøye, og kommet til at vi ville vise virkeligheten. Men det finnes adskillig blodigere og verre bilder enn det vi publiserer i videoen, sier Vangen til VG.

Dyreverner: Sp-propaganda på sitt verste



Også dyrevern-organisasjonen NOAH reagerer sterkt på Senterpartiets ulvevideo.

– Sp viser sitt rette ansikt. Dette er propaganda på sitt verste. Hvor lavt skal et politisk parti med stortingsrepresentanter få lov til å synke hva gjelder faktaforakt og populisme? Det er useriøst og viser Sps konfliktdrivende interesse i denne saken, sier Siri Martinsen, leder av NOAH, til Dagbladet.

Hun påstår også at Senterpartiet sprer løgner ved å insinuere at NOAH vil ha ulv som kjæledyr.

– Kunne vært mer dramatisk



Vangen i Senterpartiet tar avstand fra Martinsens reaksjon.

– Jeg synes at å stemple meningsmotstandere som populister og løgnere er et debattnivå som også Siri Martinsen bør holde seg for god for.

Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet, mener filmen kunne ha vært enda mer dramatisk. Han kaller videoen for «nøktern folkeopplysning», ifølge NTB.

– Jeg synes ikke den er så veldig dramatisk. Den kunne vært enda mer dramatisk. Det er mange som finner dyrene sine delvis i live med avrevet jur og oppkrevede sider. Det ville blitt opplevd som betydelig mer dramatisk, og det ville vært akkurat like sant. Bildene viser virkeligheten, sier han.