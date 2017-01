Bilde av spor fra ulveflokk vekker oppsikt

Mens debatten raser om ulv og politikere, tok Halvor Sveen i Rendalen dette bildet som er delt flere tusen ganger på Facebook.

Dagen før demonstrantene satte seg i bussene mot Oslo, kunne Halvor Sveen fortelle om spor fra en hel ulveflokk.

– Hvis dette ikke utgjør et skadepotensial, da vet ikke jeg i alle fall, var beskjeden fra Halvor Sveen da han la ut dette bildet på Facebook tirsdag kveld.

Oppfordringen hans om å dele bildet «så folk får se at vi ikke snakker tull!», har så langt ført til 3500 delinger. Sveen sier han hadde fått tips om at det var ulvespor innover Byringveien, rundt fem kilometer fra Sjølisand i Rendalen.

UT MOT ULVEVEDTAK: Halvor Sveen er her avbildet i 2014 da en ulv angrep elghunden hans. Foto: THOR-ERIK CLAUSSEN

Tipseren var en av hytteeierne som bor innover veien, og Sveen forteller at bildet er tatt fire til fem kilometer fra der han slipper storfebesetningen sin 1. juni.

– Det er for å spre kunnskap. De tror ikke på dette hvis ikke vi kan dokumentere det. Ulvejakten blir nå stoppet fordi de som sitter på kontoret i Oslo ikke ser at ulven har et skadepotensial. Så det ble en veldig timing på bildet., sier Sveen til VG.

– Jeg følger mye med på rovdyrspor. Jeg er ute og kjører for å ha kontroll på dyra i området noen ganger i uken, sier han.

I kveld skal Sveen blant annet møte klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Debatten på NRK. Der skal han representere brølet fra bygdene, brølet mot Helgesens nei til å skyte 32 ulv i hjemfylket hans Hedmark.

Ulveopprøret i Hedmark har nå ført til full politisk krøll for Helgesen, og Sveen er ikke klar for å gi seg. Tidligere har VG skrevet om hvordan Sveens elghund Igor ble angrepet av ulv med et kamera på ryggen.

Sveen er tidligere dømt for å ha felt en bjørn ulovlig og for grov dyremishandling ved at han fulgte etter fire ulver i en bil mens han filmet dem.

– Jeg handlet i nødverge i møte med bjørnen, og jeg filmet ulvene for å dokumentere at flokken var større enn tidligere antatt. Men jeg har nå lagt dette bak meg, har han tidligere sagt til VG.

