Bekrefter at ulv angrep «Amigo»

Det er på tide at noen setter ned foten, sier LSK-legenden Bård Bjerkeland. Statens Naturoppsyn bekrefter nå at det var en ulv som angrep hunden hans på tirsdag.

Tirsdag fikk familien besøk av ulv i Aurskog, hvor de har sine fem hunder på gårdstunet. Da Bjerkelands samboer fikk jaget bort ulvene, lå dachsen Amigo igjen med store bitemerker og kjempet for livet.

– Det er på tide at noen setter ned foten. Nå får politikerne stå for det de sier – at de skal ta ut dyr som er nærgående, sier Bård Bjerkeland til VG.

– Det er ikke moro når ulvene lusker rundt her. Datteren min løper fra garasjen og inn til huset når hun kommer hjem om kvelden, påpeker han.

Statens Naturoppsyn var hjemme hos familien tirsdag kveld og bekrefter nå at det var ulv som var på besøk, skriver Indre Akershus Blad.

STØRRE ENN ELGHUNDENE: Bård Bjerkeland på tur med sine to største hunder. Foto: Privat

– På stedet var det noe snø oppå isen. Der har vi sikret spor. I tillegg til vitners beskrivelse og hundens skader, har vi konkludert med at det var ulv som var inne på gårdsplassen til familien, sier rovviltansvarlig Jan H. Wilberg i Statens Naturoppsyn til avisen.

Bjerkeland forteller at det i dag går bedre med hunden, at den spiser og drikker igjen etter ulveangrepet.

Bakgrunn: – Ulven sto med gapet over Amigo

– Livløs på bakken



Bjerkelands samboer Ingvild Lian har tidligere fortalt VG om hvordan hun kom ut for å se til hundene og så en ulv som gapte over Amigo. Lian beskriver ulvene som svære, større enn familiens to elghunder.

– Vår lille pomeranian sto med potene på nesen til den ene ulven, hun må ha trodd at ulven var en av elghundene, sa Lian til VG.

– Da hun kom løpende mot meg, så jeg dachsen vår Amigo ligge nærmest livløs på bakken. Ulvene sto uredde på tomten. Den ene med gapet over Amigo og den andre litt lenger bort.

Her kan du se bilder av merkingen av den omstridte Slettås-flokken i Trysil i januar:

Les også: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet