Bård Bjerkelands hund angrepet av ulv

Han var kjent som Norges tøffeste midtstopper i fotball, men da ulven kom på Bård Bjerkelands tun var selv LSK-legenden sjanseløs.

Klokken var rundt 12 da Bård Ivar Bjerkelands samboer Ingvild Lian oppdaget det hun mener er to store ulver på familiens tomt i Aurskog – bare 50 meter fra inngangsdøren deres. En av de hadde gapet sitt over hele ryggen på dachshunden Amigo.

En rystet Bjerkeland (55) tar telefonen når VG ringer tirsdag ettermiddag.

– Vi vet ikke om han overlever ennå, veterinærene sier det er flaks hvis dette går bra, sier Bjerkeland.

Store bitemerker

UVITENDE: Familiens pomeranian trodde ulven var en av familiens store elghunder. Foto: Privat.

Familien har fem hunder, to store elghunder som er inngjerdet og tre små hunder, en pomeranian, en dachshund og en chihuahua som løper fritt på eiendommen.

Ingvild Lian forteller om det forferdelige synes som møtte henne da hun skulle se til hundene sine.

– Vår lille pomeranian sto med potene på nesen til den ene ulven, hun må ha trodd at ulven var en av elghundene.

– Da hun kom løpende mot meg så jeg dachsen vår Amigo ligge nærmest livløs på bakken. Ulvene sto uredde på tomten. Den ene med gapet over Amigo og den andre litt lenger bort, forteller Lian opprørt.

Hun reagerte med å skrike og hoie for å få ulvene bort fra hundene. Da trakk de seg endelig unna og forsvant inn i skogen.

På gårdsplassen lå dachsen Amigo igjen, våt av blod og med bitemerker etter det store dyret.

Det var Indre Akershus blad som først omtalte saken.

Kan overleve



HUNDEFAMILIE: Bård Bjerkeland på tur med sine to største hunder. Foto: Privat.

Familien avventer nå om de må avlive Amigo. Hunden ligger under oppsyn på Bjørkelangen Dyreklinikk. Den får intravenøst og har mulig hull i buken. Tirsdag kveld er det usikkert om den kommer til å overleve.

Lian forteller at dachshunden Amigo er en 12 år gammel snill og kastrert hund.

– Ulvene merket vel at han var den svakeste av de fem og valgte å angripe han. Han pleier bare å snu seg unna hvis noen kommer mot han.

Hun beskriver ulvene som svære, større enn familiens to jämthunder, som igjen er store elghunder.

Bård Bjerkeland så ikke ulvene selv, men er en ivrig jeger og har sett ulv i området før. Bjerkeland er en av Norges mest kjente midtstoppere og har spilt over 200 offisielle A-kamper for Lillestrøm. Han har også tre A-lags kamper for Norge.

Bekrefter ulv i området



Mats Finne fra Statens naturoppsyn i Østfold forteller til VG at det fantes spor av et stort hundedyr på området.

– Det var veldig lite snø på stedet så det er vanskelig å finne ytterligere dokumentasjon, men vi fant en håndfull avtrykk som er fra et stort hundedyr.

Ole Kristian Sauge fra Statens Naturoppsyn kan bekrefte at det finnes ulv i Aurskog og viser til rapporter hvor et ulvepar er registrert, samt DNA funnet av en ulvevalp født i fjor vår.

– Det har også vært synsobservasjoner av tre ulver under en elgjakt i oktober og vi får mer eller mindre jevnlig beskjed om ulv i området Aurskog til Fetsund, forteller Sauge.

Kjemper for livet



Veterinær Ellen Kveiland ved Bjørkelangen Dyreklinikk har akkurat gjennomført en operasjon av hunden Amigo da VG tar kontakt.

– Etter omstendighetene så håper vi at han skal klare seg, men det er ennå usikkert. Han har blitt kraftig bitt over ryggen og det var et større hull i buken enn forventet.

Kveiland forteller om flere tilfeller der hunder har kommet inn akutt for behandling av kraftige bitt de siste årene.

– Jeg kan ikke bekrefte at det er ulv som har bitt, men jeg kan bekrefte at det er fra et stort hundedyr, sier veterinæren.

