GRAN (VG) I Gran kommune fortviler det lokale sauebeitelaget etter en rekke saueangrep i området. Natt til onsdag er enda flere sauer angrepet.

– Brutalt og bestialsk.

Slik beskriver styremedlem Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag ulveangrepet på utmarksbeitet i området Gran Østås i Gran kommune natt til tirsdag hvor 18 sauer ble angrepet.

– Folk i bygda er rystet. Det er en tragedie og en krise. Det er en dyretragedie, men det er mange mennesker som også er rammet av dette, sier Ulset til VG.

Onsdag melder lokalavisen Hadeland om et nytt saueangrep natt til onsdag.

– Vi har ikke noe antall å komme med ennå, men det er snakk om omfattende skader igjen. Flere sauer er skadet eller drept, men det er ikke sikkert vi har full oversikt før torsdag, sier Ulset til avisen.

«Innvollene lå ute fra dyrekroppen»



Da VG besøkte området hvor angrepet skjedde tirsdag kveld var det telt opp 18 døde kadavre av søyer og lam. Noen av dyrene var fortsatt i live da de ble funnet.

Flere morløse lam sto igjen alene på beitet, og må nå mates med flaske for å overleve.

– Mange av dyrene er ikke engang spist av. Det er bare bitt rett over halsen én gang, så det virker som om ulven har lekt seg med det. Mange av dyrene var flådd. Flere steder lå innvollene ute langt fra dyrekroppen. Det har vært noen groteske og bestialske syn, sier Ulset.

VAR I LIVE: Denne sauen var bitt av ulv dypt inn i buken, men var fortsatt i live da den ble funnet. Lammene sto rundt moren og forsøkte å amme av den, forteller styreleder Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag til VG. Foto: Frode Hansen , VG

Vil ha ulven bort



Gjennom dagen har det lokale sauebeitelaget, sauebeitelaget i nabokommunen, kadaverhunder og frivillige fra bygda lett i store terrengområder etter sauekadavre og skadde dyr.

Ulvenangrep i Oppland og Akershus de siste dagene *Tirsdag 30. mai: 32 sauer i Hurdal *Torsdag 1. juni: 18 sauer på Gran østås *Søndag 4. juni: 19 sauer på Gran Østås *Tirsdag 6. juni: Foreløpig 18 sauer bekreftet på Gran østås Totalt 87 bekreftet tatt av ulv.

I løpet av den siste uken har det vært tre ulveangrep i det samme området, og et i nabokommunen Hurdal.

Totalt var 87 sauer drept i angrep av ulv tirsdag kveld.

Nå er det utstedt fellingstillatelse for én ulv i Gran kommune med frist til førstkommende fredag klokken 12.00.

– Vi hater ikke ulven, men vi vil ha den bort. Vi hadde nok kunnet tåle å miste en eller to sauer, men dette er for mye. Det er omfanget som gjør at vi reagerer. Slikt skal det bare ikke være. Vi befinner oss mange mil unna nærmeste ulvesone, og da er det beitedyrene som skal ha fortrinnsrett foran rovdyrene. Slik er det ikke nå. Dette mener jeg viser en manglende vilje til forvaltning av den vedtatte politikken som skal gjelde utenfor ulvesonen, sier Ulset.

Tror de vil finne flere



Statens Naturoppsyn konkluderte tirsdag kveld at også det siste angrepet var utført av ulv.

Jon Petter Bergsrud i Statens Naturoppsyn bekrefter det også til VG. Han har jobbet på stedet med å undersøke de drepte sauene tirsdag.

– Vi flår og avdekker sauene for å fastslå at skadene er laget av ulv, og det er vi hundre prosent sikre på nå. Dette er et klassisk mønster for ulven, sier Bergsrud til VG.

–Vi kommer garantert til å finne flere. Det er jeg helt sikker på, sier en oppgitt Ulset til VG.

Mange av disse dyrene har opplevd store lidelser, og flere av de små lammene gikk rundt den angrepne moren og ville ha melk, forteller leder i sauebeitelaget i Lunner og Jevnaker Hans Kristian Skaug.

BESTIALSK: Styreleder Kjetil Ulset (til venstre) i Gran sauebeitelag og leder Hans Kristian Skaug i sauebeitelaget i Lunner og Jevnaker viser frem kadavrene som er funnet etter et brutalt ulveangrep i området Gran østås natt til tirsdag. Enkelte av sauene var i live med store skader da de ble funnet. Foto: Frode Hansen , VG

KLD: «Skjønner at det er vanskelig»

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var ikke tilgjengelig for intervju tirsdag, men statssekretær Lars Andreas Lunde i departementet sier at de skjønner at det er vanskelig for bøndene som har opplevd tap.

– Dette er en dyretragedie og selvsagt forferdelig for dem som er rammet. For å unngå slike skader har vi gitt instruks om at det skal gis rask fellingstillatelse, både i forkant av, og under, beitesesongen og at det i tillegg skal være høy beredskap for at en skal kunne gi tillatelsen, sier han til VG.

– Men instruksene og tillatelsen hindrer ikke at mange sauer blir drept?

– Ulven kan bevege seg raskt over lange avstander og det er vanskelig å finne den. Vi kan aldri garantere at ikke ulven vil bevege seg utenfor ulvesonen og gjøre skade. Nå vet vi heller ikke hvor denne kommer fra. Det vet vi først etter at ulven er felt og vi får tatt DNA analyser, svarer Lunde.

Ønsker en saklig debatt



I Gran kommune er det totalt 45 sauebønder, og cirka 6500 sauer. Etter den siste ukens hendelser har flere bønder latt være å slippe dyrene ut på beitet.

– Ja, mange er redde for det nå, og det skaper igjen et problem med fôrsituasjonen til høsten. Vi har tilsyn av dyrene – også på dagtid. Sauebeitelaget har også seks ansatte som driver ekstraordinært tilsyn, men det er en vanskelig øvelse over enormt store områder, sier Ulset, som understreker at dette er en situasjon som går sterkt inn på mange i bygda.

– Vi er klar over at dette er en debatt med sterke ytterpunkter, og vi ønsker at den skal være saklig. Vi hater ikke ulven, men jeg reagerer på at vi ikke får fellingstillatelse før etter at skaden har skjedd. Når fellingstillatelsene ble dratt tilbake kunne vi forutse at noe slikt ville kunne skje. Når flokkene blir for store er det flere som vandrer ut, sier Ulset.

Bare i tirsdagens angrep er det flere sauebønder som er rammet i samme ulveangrep.