68 sauer tatt: – Ser ut som ulven har lekt seg gjennom en hel saueflokk

På bare få dager har sauebønder fra Gran og Hurdal i Oppland mistet 68 sauer etter ulveangrep på sommerbeitet.

– Vi har en stående fellingstillatelse på èn ulv frem til klokka 12 tirsdag, forteller Kjersti Andresen ved landbrukskontoret på Hadeland.

Tirsdag 30. mai hadde ulv tatt 32 sau i Hurdal, og bare et par dager etter ble 18 sau funnet på Gran. 1. pinsedag ble ytterligere 18 sau funnet, også denne gangen på Gran.

Andresen omtaler hendelsene som en stor dyretragedie, og en kjempebelastning for bøndene det gjelder.

– Det er forferdelig å finne dyr du har stelt hele vinteren drept og hardt skadet bare dager etter at de er sluppet ut på sommerbeitet, sier Andresen.

Ifølge Andresen har Statens naturoppsyn (SNO) har bekreftet at det er ulv som har tatt dyrene.

Møtte ulv på skoleveien: Live (10) var på vei til skolen - tok bilde av ulv.

Flådd levende



Kjetil Ulset i Gran Saubeitelag var med å finne 18 sauer, som han beskriver som «skamferte», søndag morgen.

–Det første vi så var et lam med blod på bringen. Når du kommer inn i et område angrepet av ulv, er det først vanskelig å se omfanget. Mange av sauene så ut til å ha småskader, men ved nærmere undersøkelse var de skambitt. En av sauene sto sammen med lamungene sine med et helt flådd lår, forteller Ulset.

Han forteller at noen var døde, mens andre så skadet at de måtte avlives på stedet.

– Ikke en eneste av sauene var spist av. Det så ut som ulven hadde lekt seg gjennom saueflokken.

Saken fortsetter under bildet av en av de 18 skadede sauene som måtte avlives søndag.

FLÅDD: Kjetil Ulset i Gran Saubeitelag i Oppland forteller at mange av sauene var flådd levende av ulven. Foto: Privat

Nå er sauebøndene sterkt bekymret for sommeren.

– Det er mange som har valgt å utsette «slippet» av sau til utmarksbeite på bakgrunn av de siste dagers hendelser. De som driver stort er avhengige av å ha dyrene på sommerbeite for å ha nok mat til dem på vinterstid. Lamunger kan heller ikke fores opp på silofòr, sier Ulset, og legger til:

– Det er ikke slik at vi bare slipper dyrene på beitet og glemmer dem. Vi ligger helt i front når det gjelder gjeting, og har tilsyn med dyrene på turnus. Mange bønder har oppsyn med dyrene flere ganger om dagen.

Rett ved husveggen: Hunden Ludvig (8) ble dreot og spist av ulv

– Føler oss maktesløse



Ulset forteller at området har hatt ulveangrep tidligere år, men at det da har virket som streifdyr. Denne gangen virker det som ulven har bosatt seg.

– Det som er fortvilende er at vi er milevis utenfor en vedtatt ulvesone. I vår sone er det beitedyr som har fortrinnsrett, og det gjør hele situasjonen ekstra ille, sier han.

Ulset forteller at bøndene i området føler seg maktesløse over at de fattede stortingsvedtakene om soner ikke blir fulgt.

– Utenfor ulvesonene skal beitedyrene ha prioritet. Kan ikke det følges opp så oppretholdes ikke stortingsvedakene. Det vi ber om nå er at vi utenfor en ulvesone skal kunne ha fellingstillatelse til dyret er skutt, sier Ulset.

Omstridt ulveflokk: Her merkes alfahannen i Slettås-flokken

Praksis basert på erfaring



Fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus, Anne-Marie Vikla, sier til VG at å ha noen dagers lengde på felling er vanlig praksis.

– Reglene er slik på bakgrunn av at det trengs ferske spor for å kunne spore ulven. Går det for lang tid vil man ikke finne noe, forteller hun.

Vikla sier at det tas nye evalueringer om det kommer nye ulveangrep, men at det er viktig å kunne vite at det er ulv i området før man iverksetter fellingstillatelse.

– I forrige uke fikk vi beskjed om et tap på 50, og søndag 18 nye. Da velger vi å utsette fristen fordi det vitner om at det fortsatt er ulv i området. Vi har nå valgt å utvide fellingsfristen til fredag 9. juni klokken 12, og kommer til å sende ut informasjon om dette til bøndene i kveld, så får det eventuelt tas en ny evaluering på fredag, opplyser Vikla.