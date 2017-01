6 spørsmål og svar om ulvekonflikten

Forvirret av ulve-rabalderet? Her er en oversikt over hva det krangles om, hvor mye ulv vi egentlig har i Norge og hvor den befinner seg.

Ulven skaper politisk floke om dagen. Midt i all kranglingen er det fort gjort å miste oversikt over hva konflikten egentlig dreier seg om og hvem som mener hva – og hvor mye ulv har vi egentlig i Norge?

Hva krangler de om?

Stridens kjerne er hvor mange ulv som skal være lov å felle. Hvert år utstedes det kvoter på hvor mange ulver som kan felles lovlig. Denne gjelder utenfor den vedtatte ulvesonen.

Konflikten oppsto etter at rovviltnemndene i september i fjor økte kvoten til 47 ulv, og åpnet for felling også innenfor ulvesonen.

Så, like før jul, konkluderte klima- og miljøminister Vidar Helgesen om at norsk lov ikke tillater en så offensiv ulvejakt. Lisenskvoten reduseres dermed fra 47 til 15, utenfor ulvesonen. Seks av disse er allerede skutt.

Hva sier politikerne?

KrF, Ap, Høyre og Frp inngikk i fjor et ulveforlik som setter nytt bestandsmål for ulv. Nå er det flere ulver enn bestandsmålet sier, men regjeringen sier likevel nei til å felle 32 ulv. Derfor ble Helgesen i går filleristet av sine egne bak lukkede dører.

Senterpartiet stilte seg utenfor forliket, og som de mente ofret Hedmark fylke ved å innskrenke ulvesonen.

Venstre, SV og MDG stilte seg også utenfor forliket, men av motsatt årsak. De mener forliket svekker vern av ulv i Norge.

VIL FELLE MER: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum deltok på demonstrasjonen mot Vidar Helgesens (H) stopp av ulveforliket. Foto: Terje Bringedal , VG

Hvor mye ulv har vi i Norge?

I fjor var den norske ulvebestanden rekordhøy: mellom 65 og 68 ulv ble registrert i Norge, viser tall fra Rovdata. Årsaken er at bestanden doblet seg etter en babyboom i perioden 2014-2015, da hele syv helnorske ulvekull ble født.

– Det er fordi så mange revirledende ulv overlevde året. Da blir det mer yngling, sier genetiker i Rovdata, Øystein Flagstad.

Selv om ulvebestanden har økt, drepes det mindre sau.

Så langt er det registrert mellom 69 og 73 ulv for perioden 2016-2017, og fire helnorske kull.

Når kom ulven til Norge?



Ulven har vært fredet i Norge siden 1971. Den etablerte seg i Skandinavia på 80-tallet, men bestandsveksten skjøt ikke fart før på 90-tallet. Da økte antallet ulv kraftig og i 1997 ble det første helnorske valpekullet registrert.

Flagstad sier ulvebestanden i Norge kjennetegnes av at den har vokst jevnt og trutt – og sakte.

– Bestanden har ligget på omkring 30 ulv hvert år i en tiårsperiode, før den plutselige endringen i 2014, sier han.

Grafikken til venstre viser hvordan ulvebestanden har utviklet seg siden 2000-tallet. De røde søylene viser hvor mye ulv som oppholder seg kun i Norge, mens de grå viser ulv som beveger seg på grensen til Sverige.

Hvor befinner ulven seg?

Det er Høgskolen i Hedmark som holder i arbeidet med å registrere og overvåke ulven, på oppdrag fra Rovdata. Siden 1998 har de gitt ut detaljerte statusrapporter som viser utviklingen i den Skandinaviske ulvebestanden. For det meste befinner ulven seg i grenseområdene mellom Norge og Sverige, der ulvesonen er.

Sammenlignet med nabolandet, har vi lite ulv i Norge: I 2015 ble antallet ulv beregnet til å være omkring 340 i Sverige.

Hvordan lever ulven?

Ettersom den norske delen av ulvebestanden fortsatt er såpass liten kartlegges den ved hjelp av tett overvåkning og DNA-analyser. Derfor vet vi også mye om hvordan ulven lever.

– Ulven er sosial og trives best i flokk. Som regel holder de til 8–9 stykker i samme revir, sier Flagstad.

Ulven er trofast. Når et ulvepar har funnet seg et hjem, blir de der for livet. Det samme gjelder for partnere – ulvekjærlighet varer livet ut.

– Ulven blir med den samme partneren til den dør. Valpene holder seg til reviret i omtrent ett år, før de forlater det for å finne sitt eget hjem, sier han.

