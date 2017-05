20 sauer trolig tatt av ulv i Askim

Rundt 20 sauer er blitt drept eller hard skadet i Askim torsdag. – Overveiende sannsynlig at ulv står bak, sier Statens naturoppsyn.

Sauene ble funnet nord i Askim mot Glomma torsdag kveld. Statens naturoppsyn (SNO) dro til stedet i 18-tiden torsdag, skriver Smaalenenes Avis.

– Døde dyr lå spredt. Flere var skadd og noen måtte avlives, sier rovviltkontakt Mats Finne til avisen.

Sauene skal ha stått innenfor et gjerde, og rovviltkontakten sier at det er overveiende sannsynlig at det er ulv som står bak på grunn av skadene.

– Det var et makabert syn å se alle de døde sauene, sier Finne.

Statens naturoppsyn skal nå rapportere hendelsen til rovviltnemnda, som vil ta endelig stilling til om rovdyr står bak hendelsen.

VG kommer tilbake med mer