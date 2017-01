118 ordførere støtter protest mot ulvevedtak

118 av landets ordførere støtter Hedmark-ordførernes protestopprop mot klimaminister Vidar Helgesens (H) vedtak om ikke å felle fire ulveflokker i ulvesonen.

146 av landets 428 ordførere har svart på spørsmål fra Nationen, og 118 av disse stiller seg bak oppropet. De fleste av ordførerne som støtter hedmarkingene, kommer fra Senterpartiet, men også ordførere fra Ap, KrF, Høyre og lokale lister støtter protestoppropet. 100 av ordførerne sier saken svekker deres tillit til regjeringen.

Ulvefrykten råder på Hedmark: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

– Helgesen må lytte litt mer til de som faktisk bor i områdene det gjelder, sier Olav Breivik (H), ordfører i Hobøl. Eidsberg-ordfører Erik Unaas (H) sier at alle ordførere av og til er uenige med «sin» regjering, uansett konstellasjon.

– For meg er det viktig at også statsråder av og til tør å snu, sier han.

– Bondehat

Høyres tidligere landbruksminister Johan C. Løken tar i bruk sterkere ord enn dagens ordførere og sier det er et historisk bondehat som ligger til grunn for vernepolitikken.

– Ulvesonepolitikken er et eksempel på at det store flertallet ikke får noen belastning når politiske mål skal nås, altså å opprettholde en norske ulvestamme, mens et lite mindretall pines og får hele belastningen, sier han til Klassekampen.

Les også: Rekordmange ulver i fjor - men de dreper færre sauer

Helgesen skal onsdag møte de fire partiene som sto bak ulveforliket. Til Dagsavisen sier klimaministeren at han vil stå på sitt.

– Vi har ikke grunnlag for å tillate fellingene. Vi skal diskutere andre tiltak. Jeg har ønsket et møte med forlikspartiene fordi vi står i en krevende situasjon når vi ikke har lovgrunnlag for å tillate så mange lisensfellinger som rovviltnemndene har vedtatt, sier Helgesen.

– Arbeidsuhell

Helge André Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen på Stortinget, mener at klimaministeren har håndtert saken på et klønete vis.

– Men hovedinntrykket til denne regjeringen er at vi styrker tilliten i lokaldemokratiet. Dette er et arbeidsuhell som ikke er talende for regjeringen, sier Njåstad til Nationen.

VG var med Gunnar Gundersen på Flisa (H): Gir seg ikke før Helgesen gir opp eller forsvinner

Helgesen opphevet rett før jul vedtaket om å felle 32 ulver som overstiger Stortingets vedtatte bestandsmål. Avgjørelsen har skapt sterk misnøye innad i Høyre, og onsdag møter Helgesen de fire partiene som sto bak ulveforliket, til et møte på sitt kontor.