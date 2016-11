Mann (32) pågrepet for drapet på Egil Tostrup Bråten

Mannen som er siktet for å ha drept 23 år gamle Egil Tostrup Bråten for 14 år siden, er tidligere avhørt som vitne.

23-åringen Egil Tostrup Bråten ble funnet utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum den 18. november 2002. Siden har saken vært på listen over Norges uløste drap.

Men i dag, hele 14 år senere, har politiet pågrepet og siktet en 32 år gammel mann for drapet.

DREPT I 2002: Egil Tostrup Bråten.

– Han ble for noen år siden avhørt som vitne i denne saken og er nå siktet for drap eller medvirkning til drap, sier Stein Olav Bredli ved Voldsavsnittet på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Mannen ble pågrepet på en adresse i Oslo klokken 12 onsdag. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser Bredli.

Ingen relasjon



Mannen nekter straffskyld, opplyser forsvarer Vidar Lind Iversen til VG

Den siktede sitter nå i avhør på politihuset i Oslo. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva de tror er motivet for drapet. De vil heller ikke kommentere hva som førte til utviklingen i saken.

– Det er ingenting som tyder på at det er noen relasjon mellom mannen og offeret, sier Bredli.

Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokaten til Bråthens foreldre. Hun har vært i kontakt med foreldrene etter at de fikk vite om politiets pågripelse.

– De etterlatte håper at saken nå kan være på vei til å bli oppklart. Men foreløpig er det avventende, for de vet ikke hva som kommer ut av politiets etterforskning, sier Bohinen til VG.

Døde på sykehus

Bråten hadde vært på kino med venner den kvelden han ble drept. Like før han svingte inn i Nordahl Bruns gate, observerte en drosjesjåfør to menn som fulgte etter ham.



Ifølge politiet ser sjåføren de tre mennene snakke sammen utenfor Nordahl Bruns gate 18. Ti minutter senere oppdaget en politipatrulje ved en tilfeldighet en mann som lå på gaten. Det var Egil Tostrup Bråten. Hardt skadet av knivstikk.

MINNEMARSJ: Her blir blomster og lys lagt på åstedet etter drapet, til minne om Egil. Foto: Espen Braata , VG

En halvtime senere døde Våler-gutten på sykehus. Politiet fant aldri igjen de to mennene som sjåføren så på gata.

– At noen går fri der ute, har jeg lagt bak meg. Det plager meg ikke lenger. Men Egil har jeg ikke lagt fra meg. Jeg savner ham! sa Egils far, Steinar Bråten (79), til VG i februar 2015.



– Vi ønsker foreløpig ikke å si noe. Vi overlater det til politiet, sier mamma Solveig Tostrup Bråten til VG i dag.

Det var NRK som først meldte om pågripelsen.

De uløste sporene

Få meter fra åstedet fant politiet en knivslire. Politiet har tidligere ment at Egil Tostrup Bråten var offer for et ransforsøk og at han var et tilfeldig offer.



Her er en grafikk over tidslinjen den kvelden, og hva politiet tidligere har hatt av spor: