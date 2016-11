Drapssiktet tidligere dømt for ran

Mannen som er siktet for å ha drept Egil Tostrup Bråten i 2002 var en del av en ungdomsgjeng som begikk flere grove ran.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiets hovedteori har hele tiden vært at den eller de som drepte Egil Tostrup Bråten ønsket å rane ham. 32-åringen, som ble pågrepet onsdag, er siktet for drap eller medvirkning til drap, noe som betyr at politiet mener at det kan ha vært flere som deltok i drapet.

Siktede var 18 år da Bråten ble drept i Nordahl Bruns gate i Oslo sentrum 18. november 2002.

I april samme år begikk han et væpnet ran av McDonalds sammen med to andre. De var iført finlandshetter og ropte til de ansatte at de ville bli skutt dersom de ikke la seg ned på gulvet. Det viste seg senere at revolveren ikke var ladd.

Året etter at Bråten ble drept, ble siktede dømt for et knivran sammen med tre andre i Kirkeveien i Oslo. De ranet til seg lommebok, mobiltelefon og en minidisc-spiller. De truet også det jevnaldrende offeret til å oppgi pinkoden til bankkortet, slik at de fikk tatt ut 3000 kroner.

Selv om han bare var 18 år da han begikk knivranet, var han allerede dømt tre ganger tidligere. Bare timer i forkant hadde han blitt dømt for et ransforsøk i Oslo tingrett.

Han fikk sin siste dom i 2010, da han ble tatt for oppbevaring og dyrking av cannabisplanter. På den tiden arbeidet han i butikk. Den siktede 32-åringen er norsk statsborger med tyrkisk bakgrunn.

DREPT: Egil Tostrup Bråten (23) fra Våler i Hedmark. Foto: Politiet

Nekter straffskyld

Ifølge 32-åringens forsvarer, Vidar Lind Iversen, nekter han straffskyld for drapet på Egil Tostrup Bråten. Siktede sitter onsdag kveld i avhør på politihuset i Oslo.

Det er ikke kjent hva slags bevis politiet har innhentet som gjør at de mener det er sannsynlig at han deltok i drapet for 14 år siden. Det er ingen kjent forbindelse mellom offeret og siktede.

– Han er pågrepet og siktet, så får vi se hva etterforskningen viser videre knyttet til hans rolle, sier politioverbetjent Stein Olav Bredli ved voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Hvis politiet har tatt rett mann, betyr det at han i 14 år har båret på en grusom hemmelighet. For ett år siden ble siktede far til en datter.

Hedmarksgutten Egil Tostrup Bråten var på vei hjem fra kino med venner da han ble drept. Like før han svingte inn i Nordahl Bruns gate, observerte en drosjesjåfør to menn som fulgte etter ham.

Bakgrunn: Norges uløste drap

Ifølge politiet ser sjåføren de tre mennene snakke sammen utenfor Nordahl Bruns gate 18. Ti minutter senere oppdaget en politipatrulje ved en tilfeldighet en mann som lå på gaten. Det var Egil Tostrup Bråten, som da var knivstukket. De to som ble sett sammen med Bråten har aldri meldt seg for politiet.

FORSVARER: Advokat Vidar Lind Iversen sier at klienten nekter straffskyld. Foto: Frode Hansen , VG

Avhørt i 2002

32-åringen, som nå er siktet for drapet, er tidligere avhørt som vitne i saken,

– Man må gå inn i det gamle avhøret og se hvordan det ble gjort, og da kan de ha sett at det var en brist eller mangel i det avhøret som ikke henger sammen. Det kan være grunnen til at de begynte å spore videre, sier Finn Abrahamsen til VG.

Han ledet voldsavsnittet i Oslo-politiet frem til han ble pensjonert i 2007. At de ikke klarte å oppklare drapet på Egil Tostrup Bråten har vært vond for ham og de andre etterforskerne som arbeidet med saken.

Abrahamsen: – Dette er en sak som har gnagd meg til dags dato

Abrahamsen forteller at han husker det var flere såkalte barneranssaker i Oslo på slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet. Ifølge Abrahamsen var ikke ungdommene som utførte ranene i et tungt belastet miljø.

Ranene som siktede er dømt for tidligere, ble alltid utført sammen med andre.

Ifølge Bredli undersøker politiet om den siktede 32-åringen kan være én av de to personene som drosjesjåføren så sammen med Bråten.