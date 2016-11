Det uløste drapet på Egil Tostrup Bråten (23) har plaget den pensjonerte politioverbetjenten Finn Abrahamsen i 14 år.

Onsdag ble det klart at politiet har pågrepet en mann for drapet som skjedde i Oslo sentrum i 2002. Den pågrepne mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Det er veldig bra for Oslo dersom man får en løsning på saken, sier Finn Abrahamsen til VG.

Politiet har i alle år ment at Egil Tostrup Bråten ble et tilfeldig offer. Han kjente trolig ikke den eller de som drepte ham. Ti minutter før han ble funnet med dødelige skader på gaten, så en drosjesjåfør at han ble fulgt av to menn.

– Dette er en sak som har gnagd meg til dags dato. Det er et forferdelig drap og en sak du ikke glemmer. Det er så meningsløst at en kjekk ung bygdegutt blir utsatt for noe sånt, sier Abrahamsen.

Uløste drap: Egil Tostrup Bråten (23)

Finn Abrahamsen ledet voldsavsnittet i Oslo-politiet frem til han ble pensjonert i 2007. Ifølge ham har politiet dårlige DNA-spor i saken.

– Det gangen var det kun drosjesjåføren som hadde opplysninger. Det blir spennende å se om det han fortalte har noe med saken å gjøre. Det er mulig det er andre som har sittet med informasjon, så nå har kommet til politiet med det de vet, sier Abrahamsen.

Foreldrene til Egil Tostrup Bråten ønsker ikke å kommentere den nye utviklingen i saken. I fjor fortalte faren til VG at de hadde liten tro på at saken ville bli oppklart.

– I og med at de har gjort ekstraordinære forsøk tidligere så tror jeg det er gjort maksimalt for å oppklare min sønns sak. Et håp har man kanskje alltid, men jeg har forsonet meg med at saken ikke blir oppklart, sa Steinar Bråten.

