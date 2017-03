Ukjent tilstand for to barn som falt i elv i Skien

Det usikkert hvor lenge barna har ligget under vann.

Politiet meldte på Twitter klokken 18.40 at to barn hadde falt i Falkumelva i Skien i Telemark, og at det foregikk en redningsaksjon.

Kort tid etter kunne operasjonsleder i Telemark politidistrikt, Jan Olaf Jansen, fortelle VG at de hadde fått barna på land, men at deres tilstand var uavklart.

– Det dreier seg om to barn som har vært under vann, men som nå er reddet opp. Vi er usikre på hvor lenge barna har vært under vann, og tilstanden deres er ukjent, sier Jansen.

Barna som begge er under 10 år er hentet av luftambulanse og fraktet til Rikshospitalet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.09 og Røde Kors har bistått i søket med redningsdykkere. Hendelsesforløpet forut for ulykken er ennå ukjent.

Telemarksavisa skriver at ulykken har skjedd mot enden av Falkumelva, ikke langt fra brannstasjonen i Skien.