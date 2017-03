UDI vil lovfeste asylbarn-omsorgen

UDI vil lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de egentlig har krav på. – Ikke aktuelt, svarer regjeringen.

– I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernlov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.

UDI vil lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene. De ser at mottakene tar vare på de enslige mindreårige asylsøkerne på svært ulike måter i dag, og vil ha tydeligere standarder.

Utspillet kommer midt i det UDI omtaler som en alvorlig situasjon i mottakene for de enslige mindreårige. De har det siste halvåret sett økende uro og usikkerhet i mottakene - og er veldig bekymret.

– Vi foreslår å lovfeste UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år for å gjøre det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg disse ungdommene har krav på, sier Lange.

UDI sier de flere ganger har fremmet dette synet for den politiske ledelsen i Justisdepartementet. Men de har ikke fått gjennomslag.



På spørsmål om å lovfeste omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er noe regjeringen vurderer å gjøre, og er enig i at bør gjøres, svarer Justisdepartementet:



– Det er ikke aktuelt. Situasjonen i mottak må håndteres her og nå, skriver statssekretær Torkil Åmland (Frp) i en e-post til VG.

VIL HA OMSORGS-KRAV: Assisterende direktør Birgitte Lange i UDI sier de vil lovfeste UDI sitt ansvar for forsvarlig omsorg av asylbarna. Foto: Frode Hansen , VG

– Det å endre regelverket på området vil ikke avhjelpe den nåværende situasjonen i mottak. Vi tar med oss UDIs innspill i det videre arbeidet med å ivareta omsorgsansvaret for enslige mindreårige på en god måte, uten at det her og nå er en aktuell problemstilling å endre reguleringen på området, skriver Åmland.

Vil ha samme omsorg i alle mottak



UDI sier det kan være vanskelig for barnevernet å vite når de skal gripe inn når omsorgsbegrepet er «så utydelig definert».

– Å lovfeste hjelper også for å sikre den samme type omsorgen i alle type mottak, for der ser vi at det er veldig store forskjeller i dag, sier Lange.

Hun sier at mottakenes tolkning av hva omsorg er, kan bli veldig skjønnsmessig med de rundskrivene de sender ut i dag. De ser at to mottaksledere kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi forsvarlig omsorg.

At den ene for eksempel bygger seg opp rundt regler og stramme rammer, mens en annen kan legge vekt på kontakt med ungdommene. Og at de ulike måtene å løse det på gir forskjellig utslag på ungdommene.

– Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år. Da må man ha en formening og en standard for hvilken omsorg de skal ha. At vi kan være klare på at «når dere leverer tjenester til oss, er det disse punktene dere skal levere på». Ikke bare på det fysiske bygget og x antall ansatte, men omsorgen de skal levere på, sier Lange.

Svaret fra Justisdepartementet er imidlertid at det ikke er aktuelt å etterkomme UDIs ønske nå.

– Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.

