UDI: Historisk lave ankomster utfordrer beredskapen

Så langt i år har det kommet rekordlave 2380 asylsøkere til Norge. UDI-direktør Frode Forfang sier dette utfordrer UDIs beredskap.

UDI-direktør Frode Forfang holder nå en pressekonferanse om hva som har skjedd i Norge fra de rekordhøye ankomstene under flyktningkrisen til de rekordlave ankomstene vi har nå i 2017.

UDI har foretatt en massiv nedbygging i det norsk mottakssystemet og lagt ned asylmottak etter asylmottak som ble opprettet under flyktningkrisen.

Nå kommer diskusjonen om hvor få asylmottak Norge egentlig kan ha.

– Vi må tilbake til siste halvdel av 90-tallet for å finne lavere ankomster av asylsøkere enn det vi har sett i år. Den nedbyggingen vi må gjennom som resultat av dette, gjør oss sårbare for nye svingninger, sier Forfang.



Utfordringen er hvis ankomstene plutselig øker igjen.

– Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, bygges kapasiteten ganske kraftig ned på mottak og bemanning, og det gjør at beredskapen utfordres en god del. Det gjør at vi har et mindre apparat hvis det plutselig kommer en stor økning i asylsøkere, sier Forfang på pressekonferansen.

Derfor er ankomstene rekordlave



I år har det altså bare kommet 2380 asylsøkere til Norge. Men hele 52 prosent av dem er asylsøkere som Norge relokaliserer fra Hellas og Italia, fordi Norge sa ja til å delta i EUs asyldugnad.

– Tar vi med de relokaliserte, har det vært en økning på 40 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tar vi ikke med dem, er det en nedgang på en tredjedel i forhold til i fjor, sier Forfang.

– Den avtalen vi inngikk med EU gikk ut på at vi skulle ta imot 1500 relokaliserte, og det er nå fullført, sier han.

24 prosent har fått avslag

24 prosent av alle dem som kom til Norge under flyktningkrisen i 2015, har fått avslag på sin asylsøknad.

Uro i mottakene for enslige mindreårige



Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak. Mottaksledere rapporterte om selvmordsforsøk, angst, skolevegring og uro.

Nå har situasjonen roet seg noe.

