Slik svarer UDI for den enorme pengebruken

– Det betales penger for mottaksplasser som ikke brukes, men jeg ser ikke helt hvordan vi skulle unngått det, sier UDI-direktør Frode Forfang.

VG har gjennomgått den offentlige pengebruken etter asylbølgen i 2015 og vist hvordan 6,3 milliarder kroner er brukt på mottaksbransjen de siste 20 månedene.

Siden januar 2015 har UDI betalt 1,4 milliarder for tomme plasser og fortsatt renner millionene ut til tomme mottak.

Men UDI-direktør Frode Forfang ligger ikke våken om natten.

– Jeg føler meg trygg på de beslutningene vi tok, ut fra forutsetningen på de tidspunktene vi tok beslutningene, sier Forfang til VG.

– Kostnadene vil gå ned igjen



Det har vært hans klart vanskeligste år som UDI-sjef. De så ikke den store flyktningstrømmen komme, og måtte begynne en frenetisk leting etter nye asylmottak. Så kom det like brått på da asylstrømmen til Norge plutselig stoppet opp.

På gigantmottaket Forus i Stavanger betaler UDI fortsatt for 1000 mottaksplasser, selv om det på fredag bare bodde 46 asylsøkere der.

– Kostnadene vil gå ned igjen, for å si det sånn. Toppen nås i 2016 fordi store deler av ankomstene var på slutten av fjoråret. Toppen på kostnadssiden for mottak og saksbehandling er i 2016, sier Forfang.

Først var det for få asylmottak, nå er det for mange. I august kunngjorde UDI at 7000 mottaksplasser må bort, i dag kunngjorde de at de vil legge ned nye 3800 plasser. Men mottakene har tre eller fire måneders oppsigelsestid og det tar tid å få bort de dyre og tomme plassene. Forus i Stavanger har uansett kontrakt til november.

– Jeg tenker at vi får bygd ned kapasiteten, vi bruker mindre penger, vi leverer penger tilbake til statskassen. Det betales penger for mottaksplasser som ikke brukes, men jeg ser ikke helt hvordan vi skulle unngått det. For vi kan ikke inngå kontrakter med dem som skal drive mottak, uten å gi dem sikkerhet på noen måneder, sier UDI-direktøren.

– Ikke så mye kritikk som «biter»



Selv om asylankomstene hadde falt dramatisk i vår, torde ikke Forfang å bygge ned kapasiteten i mottakene. De beholdt den, lyste ut 2000 plasser i slutten av mai, og tok millionregningen.

20. juni kunne VG melde at 12.000 plasser i norske asylmottak sto tomme.

Forfang sier han registrerer at de får kritikk, men at det ikke er så mye kritikk han synes «biter».

– Det jeg tenker biter, er kritikk hvor jeg føler at «jo, vi gjorde faktisk en stor feilvurdering her, dette burde vi gjort annerledes», sier Forfang.

UDI fryktet i vår et nytt storinnrykk av asylsøkere. De så på at flyktningruten mellom Libya og Italia fortsatt vår åpen, at sommeren vanligvis er toppmånedene for asylsøkere til Norge. Og at det fortsatt var hundre tusener av uregistrerte asylsøkere rundt om i Europa, som kunne sette kursen mot Norge.

Men det kom bare noen hundre.

På én uke i november i fjor kom det faktisk flere asylsøkere enn det har gjort i hele år til sammen.

Betaler for tomme mottak



– Jeg føler ikke at vi får så mye kritikk for vurderingene som gjør bak det vi gjør. Men jeg opplever jo at folk er interessert i at vi betaler for mottak som står halvtomme eller nesten helt tomme, sier han - og legger til:

– Når vi bygger ned mottakskapasitet, vil vi tømme mottakene og de siste ukene står de nesten helt tomme, selv om vi fortsatt betaler for dem. Slik vil det være i en nedbyggingsfase. Det er bare ikke så mange andre måter å gjøre det på.

DYRT OG STORT MOTTAK: Mottaket på Forus i Stavanger har hittil kostet 180 millioner kroner. På fredag sto 954 av 1000 plasser ledige.

– Gjør det vondt å tenke på hvor mye penger dette har kostet?

– Jeg tenker at det er en del av den kostnaden av å håndtere et asylapparat, det å bygge opp og bygge ned. Vi kan ikke lage systemer, når det er så stor usikkerhet, som klarer å holde kostnadene helt riktige til enhver tid, jeg tror ikke det er mulig.

Han viser til hvordan situasjonen ville blitt om UDI hadde tatt ned kapasiteten ytterligere, også det plutselig hadde kommet et nytt storinnrykk i høst slik at de måtte begynne «å kave med dyre akuttplasser igjen».

– Jeg tror vi hadde fått ganske kraftig kritikk og veldig mye kraftigere kritikk, faktisk, hvis det hadde skjedd. På grunn av det som skjedde i fjor, sier Forfang til VG.

