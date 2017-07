Regjeringen snudde på bosetting, nå har afghanske Omid fått et nytt hjem

Over 180 enslige mindreårige med midlertidige tillatelser skal nå flyttes fra mottak og ut i en kommune.

Det er stille i hans nye hjem i Oslo. I en omsorgsbolig har Omid fått sin egen leilighet med seng, sofa, pult og et lite kjøkken. Han sitter på sengen mens «4-stjernes middag» surrer på TV-en i bakgrunnen.

– Det var ikke lett å være alene og ta ansvar for alt mulig på en gang. Norge er et fremmet land for meg og jeg har vært veldig bekymret. Jeg har måtte ordne alt selv, sier Omid.

Han kommer fra Kabul, Afghanistans hovedstad. UDI sier han er 17 år, men Omid sier det er tull og at han er 16. VG har møtt ham i Oslo i samråd med vergen hans.

– Jeg tenker på hvordan jeg skal greie alt i fremtiden. Hvis jeg skal bo et sted, hvem det er som skal hjelpe meg med praktiske ting. Det er vanskelig. Nå er det veldig vanskelig, sier han.

Bare i 2017: 331 barn må ut



331 barn i år har fått beskjed om at de må ut av Norge så snart de fyller 18 år. Men Omid skal bli i Norge.

UDI har slått fast at han har krav på beskyttelse, men mangler ID-papirer. Frem til han får tak i det, får han bare midlertidig opphold.

Ifølge IMDI skal over 180 barn i samme situasjon nå flyttes ut av asylmottak og bosettes i en kommune.

– Det er tøft nå, men jeg tror at dette blir veldig bra, bare de får bodd seg litt inn. Det er voksne rundt dem som støtter. Jeg er veldig glad for at vi har fått til dette, sier Omids verge Berit Skundberg til VG.



NORGE VAR FREMMED: Omid har nå bodd et og et halvt år i Norge. Siden da har han bodd på et asylmottak for enslige mindreårige i Ringsaker kommune og på Stord. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Omid kom til den nye leiligheten i forrige uke.

– Det er ikke lett å være alene. Det er en del ting jeg savner hele tiden. Jeg tenker veldig mye på familien min og det som skjedde i Afghanistan. Jeg drømmer om det og våkner midt på natten. Jeg tenker mye på familien, sier han.

Skal bosettes likevel



UDI har advarte tidligere i år om at regjeringens bosettingsplan utsatte asylbarna for unødig stress og angst. UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna som Omid etter et år.

I april besluttet vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) at de likevel skal bosettes umiddelbart.



Og derfor har Omid blitt flyttet fra asylmottak og til en omsorgsbolig i Oslo kommune.

– Er du glad for at du får flytte til en kommune?

– Nei, jeg er jo ikke glad. På mottaket var det andre som hjalp til med å handle og lage mat. Her må jeg fikse alt selv. Vi var fire venner som laget mat sammen, sier han, og påpeker at han også hadde en flyktningfamilie i Brumund.

– Er det noe du mangler her?

– Det eneste jeg mangler er min familie.

IMDI: – Det er slitsomt å vente



Libe Rieber Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sier noen av dem som skal flyttes ut i kommuner blir boende på egen hybel, andre hos vertsfamilier eller i bokollektiv.

– Den største forskjellen når du blir bosatt i en kommune, er at du får startet livet ditt i Norge og bli integrert i lokalmiljøet, med utdanning, bolig og venner, sier Rieber-Mohn til VG.

FORTSATT URO I MOTTAKENE I 2017 har UDI sett en økt uro i mottakene for enslige mindreårige. Nå har det roet seg litt. – Vi gjør det vi kan for å følge opp alle som trenger hjelp, sier fagsjef Edle Grønningsæter Pallum i UDI til VG. – Når de som venter på ID-papirer nå flyttes til en kommune, sitter de som må ut når de fyller 18 år igjen. Og dette er den mest utsatte gruppen. Hvordan tror dere flyttingen vil påvirke situasjonen i mottakene? – En større andel beboere med tidsbegrenset tillatelse vil kunne påvirke situasjonen i mottakene negativt, men det er vanskelig å si noe sikkert om dette, sier Pallum.

– Når du bor på mottak, lever du ofte i en usikker situasjon fordi din oppholdsstatus er uavklart, og det skaper usikkerhet. Det er slitsomt å vente, rett og slett. Derfor, av integreringshensyn, er det bra at man kan puste ut, begynne å se fremover, planlegge livet sitt. Rett og slett etablere seg, sier Rieber-Mohn.

– De andre er også mennesker



Etter innstramninger i utlendingsloven i fjor høst, skjøt antallet som får midlertidige tillatelser i været. Størst er gruppen som bare får midlertidig opphold til de er 18 år, fordi UDI mener de ikke har et beskyttelsesbehov.

Omid har ifølge UDI et beskyttelsesbehov og skal bli i Norge.

– De må behandle alle likt. De andre er også mennesker. Ingen vil forlate familiene sine, de gjør det hvis det blir nødt. UDI må behandle alle likt, sier Omid.