Nye prognoser: 3550 asylsøkere til Norge i 2016

I mars anslo UDI at det ville komme 25 000 asylsøkere i år. Nå sier de 3550.

Ikke siden 1997 har asylankomstene til Norge vært lavere enn de er i år. 1. oktober hadde det faktisk bare kommet 2 526 asylsøkere til Norge – like mye som det kom på bare én uke i november i fjor.

Nå er de nye prognosene for asylankomster i 2016 klare. Prognosegruppen til UDI, UNE og PU anslår at det vil komme totalt 3550 asylsøkere i 2016.

I mars anslo de at det mest sannsynlig ville komme 25 000 asylsøkere, i et intervall mellom 5000 og 50 000.

– Prognosen for antall asylsøkere som kommer til Norge i 2016 er satt til 3 300. I tillegg forventes det å komme 250 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram, noe som fører til at det forventes totalt 3 550 asylsøkere i 2016, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

Rekordlave tall



Selv om asylankomstene til Norge var rekordlave også i vår, så bygde ikke UDI ned mottakskapasiteten og beholdt dyre og tomme asylmottak. De fryktet nemlig at det ville komme et storinnrykk av asylsøkere over sommeren.

De så på at flyktningruten mellom Libya og Italia fortsatt vår åpen, at sommeren vanligvis er toppmånedene for asylsøkere til Norge. Og at det fortsatt var hundre tusener av uregistrerte asylsøkere rundt om i Europa, som kunne sette kursen mot Norge.

Men tallene forble rekordlave. Og slik vil de forbli ut 2016, tror UDI.

