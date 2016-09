Nå får Elisabeth lov til å jobbe i Norge

Amerikanske Elisabeth Fallon (30) ble kastet ut av landet fordi hun ikke oppfylte kravet om heltidsarbeid for èn arbeidsgiver. Nå er hun tilbake i Norge - som lærer ved en av skolene hun måtte slutte ved i mars.

– Jeg er veldig glad for at dette har løst seg, sier Fallon til VG.

Det var i august i fjor Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo Fallons søknad om fornyet midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Avslaget ble blant annet begrunnet med at 30-åringen – som jobbet som spansklærer ved Nordhordland Kristne Grunnskole og en annen ungdomsskole i Hordaland – måtte ha heltidsarbeid for en arbeidsgiver for å kunne få bli i landet.

Måtte forlate jobb og kjæreste



Fallon klaget vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE), som avviste klagen og beordret 30-åringen til å reise fra Norge. 19. mars satte hun seg på flyet til USA, etter å ha jobbet som lærer i Norge i nesten fire år.

– Det er forferdelig å måtte forlate elevene midt i skoleåret. Og selvfølgelig er det kjedelig å ikke kunne se kjæresten min på mange måneder, sa Fallon til VG i februar.

Fra USA søkte Fallon på nytt om oppholdstillatelse, men da hos èn arbeidsgiver. Denne gangen fikk hun innvilget midlertidig opphold for skoleåret 2016-2017, og i august begynte 30-åringen fra Illionois i fulltidsjobb ved Nordhordland Kristne Grunnskole (NHKG).

Nå håper hun at hun kan få bli for godt.

Bryllup før jul



– Etter at vi gifter oss i desember skal vi søke om familiegjenforening, sier Fallon til VG.

FIKK KOMME TILBAKE: Amerikanske Elisabeth Fallon (30) er tilbake i jobben som lærer ved Nordhordland Kristne Grunnskole. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I tillegg til kravet om en arbeidsgiver, begrunnet UDI avslaget i fjor med at Fallon ikke oppfylte vilkåret for relevant kompetanse for stillingen som spansklærer.

– I arbeidstilbudet har hun fått en stilling som engelsklærer. Dette har hun kompetanse for gjennom sin Bachelor of Arts (Major English), sier enhetsleder Synne Kjeka Namtvedt i UDI til VG.

Inspektør Øystein Liteskare ved Nordhordland Kristne Grunnskole er glad for at Fallon nå er tilbake.

– Godt å ha henne tilbake



– Nordhordland Kristne Grunnskole opplever at det er godt å ha Elisabeth Fallon tilbake. Hun har nå nesten full stilling ved skolen og er flink i sin utførelse av sine arbeidsoppgaver. Hun er godt forberedt og opptrer profesjonelt.

Litleskare uttrykte i vinter bekymring for at Fallons elever mistet spansklæreren sin kort tid før de kunne komme opp til eksamen. En av klassene kom opp i muntlig eksamen i spansk, og dette opplevdes som krevende for flere elever, sier han.

– Eksamen ble likevel gjennomført på en god måte. Det skal likevel være sagt at det selvfølgelig hadde vært optimalt for alle parter om Elisabeth kunne gjennomført skoleåret og muntlig eksamen slik det var tiltenkt.

Gjort av kontrollhensyn



På spørsmål om hvorfor Fallon måtte dra fra jobb og kjæreste for å søke om oppholdstillatelse på nytt fra USA, svarer enhetslederen i UDI:

– Fallon har nå tilbud om fulltidsstilling hos én arbeidsgiver, og oppfyller derfor vilkårene for arbeidstillatelse. Dette hadde hun ikke da hun tidligere fikk avslag.

Enhetsleder i Arbeidsseksjonen i Utlendingsdirektoratet, Steinar Munch Rotevatn, har tidligere opplyst til VG at hovedhensikten med kravet om heltidsarbeid for én arbeidsgiver er kontrollhensyn.

– Rundt hvorfor regelverket er slik det er, må vi henvise deg til Justisdepartementet, da dette er et regelverk som er politisk bestemt, og som vi kun forvalter, sier Namtvedt.

Vedtaket om å kaste Fallon ut av landet skapte sterke reaksjoner da VG omtalte saken, blant annet hos flere stortingspolitikere.

– INGEN LOGIKK: Erlend Wiborg er Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson. Foto: Trond Solberg , VG

Stortingspolitiker: – Idioti i praksis



– Her snakker vi om en person som har jobb, men har delt den på to arbeidsgivere. Det er ikke uvanlig i Norge. Her må enten UDI bruke sunn fornuft, og utvise fleksibilitet, eller så må vi se på lovverket, sa Fremskrittspartiets arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg til VG.

Etter å ha hørt historien om at Fallon etter et fem måneders opphold i USA fikk vende tilbake til Norge, for å jobbe ved en av skolene hun måtte slutte ved, sier Wiborg.

– Mitt korte og enkle svar er at det ikke er noen logikk i dette. Dette er idioti i praksis og det er derfor vi har varslet at vi ønsker å endre dette systemet.