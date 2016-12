Mindreårig sendt alene til Kabul

Gutten ble sendt alene til Kabul på tross av at en domstol har slått fast at han er mindreårig.

Gutten som Borgarting lagmannsrett fredag slo fast at er mindreårig, var på Kabul-flyet med avgang fra Gardermoen klokken 16 lørdag.

Det bekreftet guttens verge.

– Han ringte meg klokken 14.15 og fortalte at han skulle med det flyet. Det vil si at myndighetene nå sender en gutt som landets nest høyeste domstol sier er mindreårig alene tilbake til Kabul. Jeg er redd for hvordan han skal klare seg der, sa verge Guro Fikseth til VG lørdag.

Det skal være 13 afghanere på flyet som ble eskortert tilbake til hjemlandet av en stor gruppe politiansatte. Åtte av dem skal være ungdommer som ble pågrepet på mottak over hele landet natt til 15. november.

Kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier til VG at det ble fattet en ny UNE-beslutning sent fredag kveld som er sendt til både PU og advokaten.

Der skal det fremgå at UNE har vurdert lagmannsrettens kjennelse, men selv har sittet med et annet bevisbilde enn retten var kjent med, og konkludert med ikke å gjøre om tidligere avslag.

Har ikke familie i Kabul

Gutten har ifølge vergen ikke familie i Kabul.

– Familien er i en annen del av Afghanistan, men han kan ikke reise tilbake dit, sier hun.

Fikseth forteller at gutten kom til Svolvær i juli. Han oppga at var født i 2000 da han søkte asyl i Norge. Tenåringen var først på voksenmottak. Han ble deretter flyttet til et mottak for enslige mindreårige.

– Etter alderstesten flyttet han tilbake til voksenmottaket. Vi har holdt kontakten hele tiden. Jeg er ikke i tvil om at han er mindreårig, sier Fikseth.



Det er planlagt flere uttransporteringer de neste dagene.

– Jeg er spesielt bekymret for en av guttene som skal ut i morgen. Han har fått justert opp alderen til 18 år, men har flere vitneuttalelser på at han er mindreårig. Det betyr at han er veldig ung, sier nestleder Ine Johannessen i vergeforeningen.

Stevnet Utlendingsnemnda

Torsdag og fredag fikk advokat Jostein Løken løslatt to klienter fra Trandum. Han har stevnet Utlendingsnemnda på vegne av tre klienter. En er allerede uttransportert.

Hovedpoenget til Løken er feil bruk av fakta og spesielt den omdiskuterte alderstesten de afghanske ungdommene har vært igjennom.

Gutten som nå er på vei til Kabul fikk medhold i Borgarting lagmannsrett på at han er mindreårig og derfor ikke skulle vært fengslet før uttransporteringen.

Advokat Joar Berg Henjum fikk kjennelsen fredag ettermiddag. Da var det ikke mulig å få Utlendingsnemnda til å omgjøre saken hans.

– Det er sendt omgjøringsbegjæring til UNE og retten sier han er mindreårig. Det er veldig spesielt at ikke kan vente med å sende ham ut til saken er avgjort, sier Guro Fikseth.

Flere tenåringer om bord

Kilder sier til VG at det ombord på flyet til Kabul skal ha vært tre personer som har fått fødselsår 1996, to har fått fødselsår 1997 og tre har UDI gitt fødselsår 1998 etter alderstest.

Legene Ellen Annexstad og Lil-Sofie Ording forklarte i en kronikk i VG tidligere i år følgende om testen:

«Barn vokser i ulik takt, og er ferdig utvokst til ulik tid. Variasjonen i skjelettmodning er særlig bred i alderen 16–18 år. Eksempelvis er standardavviket for gutter 17 år beregnet til 15 måneder. Det betyr at to av tre som får fastslått skjelettalder 17 år vil være mellom 15,8 og 18,3 år gamle. 95 % av dem vil være mellom 14,5 og 19,5 år gamle.»

I begynnelsen av juli slo innvandringsminister Sylvi Listhaug fast i VG at færre afghanere ville få asyl i Norge.

– Utlendingsdirektoratet har gjort en ny vurdering av situasjonen i Afghanistan. De konkluderer med at det i dag ikke er noen provinser som er så utrygge at ingen kan sendes tilbake dit. Derfor vil mange få avslag på søknaden om asyl, sa Listhaug til VG.

UDI-direktør Frode Forfang sa til VG at den nye vurderingen spesielt ville ramme enslige, mindreårige asylsøkere.