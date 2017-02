Spørsmålet om hvem som er Mahads bror har blitt sentralt i retten etter at Mahad hevder staten tar feil mellom hans bror og forretningsvenn.

Bioingeniør Mahad Abib Mahamud (30) saksøker staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for å ha inndratt hans norske statsborgerskap.

UNE mener Mahamud har løyet om sin identitet om at han er fra Somalia, men at han heller er fra Djibouti, og har derfor inndratt hans norske statsborgerskap.

Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti. Staten mener derfor at Mahads bror er djiboutisk statsborger.

Tidligere har det kommet fram at hans avdøde far har sagt at han bodde med sønnen Mahad i Djibouti mesteparten av livet. UNE konkluderer dermed med at Mahad er djiboutisk ikke somalisk.

Mahad: – Ikke min bror

Mahad sier imidlertid selv at dette ikke er broren hans.

– Nei det er ikke min bror, det er min forretningspartner i Djibouti. Denne personen med likt navn har de tidligere anklaget for å være meg, så jeg synes ikke det er holdbart, sier Mahamud til VG.

NEKTER: Mahad Abib Mahamud, nekter for at det staten mener er broren hans, faktisk er broren hans, og hevder imidlertid det er hans foretingsvenn.

Broren hans heter Abdulkadir, med «i», mens i identifikasjonen som legges fram i retten står det Abdoulkader med «e». Sistnevnte hevder Mahamud er en forretningsvenn og ikke broren. Han forteller at broren er i Etiopia, ikke Djibouti.

Bildene av Abdoulkaders ID-kort og tjenestepass ble onsdag lagt fram i retten. Mahamud står på sitt og sier at navnet ikke stemmer overens med brorens navn som har en helt annen betydning på hans språk. Han gjenkjenner heller ikke bildene som sin bror.

– Hvis du sammenlikner bildene ser du at dette er forskjellige personer. Min bror har et arr i ansiktet og har en annen ansiktsform, dette er ikke min bror, sier Mahamud til retten.

Bratterud ved Regjeringsadvokaten viser til at ID-kortet også viser til navnet til Mahad og brorens foreldre, og at mobilnummeret stemmer overens med det nummeret Mahad har lagret som «frero» på sin mobil.

Mahad sier imidlertid at navnene ikke er helt like og at «frero» er et slengord man bruker for gode venner.

Mahads advokat sa tirsdag til VG at det er unøyaktigheter og feilstavelser som er grunnen til at UNE har feilkonkludert og gjort Mahad statsløs.

Viser til motstridende forklaringer

Da Mahamud kom til Norge for 17 år siden som mindreårig asylsøker, fortalte han at han kom fra det krigsherjede Somalia. Etter at UDI i 2013 mottok et e-post tips som hevder at Mahamud har løyet om nasjonaliteten sin, startet UNE og politiet en etterforskning av Mahamud.

Dette mener staten er grunnene til at Mahamud lyver om identiteten sin:

* Gode franskkunnskaper som karakterutskrifter viser to år etter han kom til Norge. Til tross for at han opplyste at han var analfabet og kun snakket somalisk og arabisk da han ankom.

* Motstridende forklaringer i intervju med Mahamud og intervjuer med familien til Mahamud ved søknad om familiegjenforening.

* Motstridende forklaringer fra Mahamud i intervjuer i 2000 og 2002, hvor sistnevnte samsvarer bedre med fars forklaring i 2002.

* De motstridende forklaringene mener staten angår blant annet hvordan han kom til Norge, antall døde søsken, klantilhørighet og bosted.

* Det staten mener er usann forklaring om «vennen» Abdoukalder – som staten sier viser seg å være hans bror.

* Store pengeoverføringer og reiser til Djibouti.

* Ifølge Regjeringsadvokaten har Mahamud inntil nylig holdt skjult at familien bodde i Djibouti store deler av året.

* Staten mener også at han har fremlagt falske dokumenter fra Somalia.

Staten: – Fremstår som falskt dokument

– Dette fremstår som et falskt dokument, sier Bratterud i retten under gjennomgangen av dokumenter fra somaliske myndigheter som skal bekrefte Mahads identitet.

– Har dokumentene blitt analysert av dere eller andre?

– Det ligger ikke noe analyse av noe slag i saksdokumentene så tolkningene av bevisene ligger på innholdet i dokumentet selv, sier Bratterud til VG.

Blant annet vises det til en fødselsattest fra 1990, hvor Mahads fødselsdato er datert til 11. august 1986, men dette er fødselsdatoen som Mahad ble tildelt da han ankom Norge i 2000. Regjeringadvokaten mener dermed at dette er falskt, og påpeker at Mahad tidligere har sagt at han ble født i mars 1986, som er det han ble fortalt av moren.

– De har ikke noe fødselregistrering på dato i Somalia, så når Mahad sender ned ID-kort fra Norge så blir dette kopiert over til fødselsattesten han får tilsendt i ettertid, forklarer Mahads advokat Arild Humlen.

Staten: – Motstridende forklaringer

Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.

– Det er et samlet bevisbilde som gjør at det ikke er ingen tvil om at Mahad har gitt uriktig opplysninger om identiteten sin, og at han har prøvd å skjule dette. Derfor bygger statsborgerskapet hans på feil premisser, argumenterer advokat Bratterud ved Regjeringsadvokaten.

Hvis Mahamud hadde oppgitt at han kom fra Djibuoti da han ankom Norge hadde han ikke fått innvilget statsborgerskap, og UNE vedtok dermed i fjor å tilbakekalle Mahamuds stasborgerskap og utvise han med varig innreiseforbud.

Historien hans har skapt reaksjoner og fått blant annet toppblogger Sophie Elise til å rase mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).