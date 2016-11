Listhaug snur - Storskog-flyktninger får behandlet søknadene i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser om at alle flyktninger som kom over Storskog høsten 2015 vil få behandlet søknadene sine i Norge.

Instruksen Justis- og beredskapsdepartementet har gitt til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) innebærer at alle flyktningene som som kom over grensen til Storskog høsten 2015 med flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland, får behandlet asylsøknaden i Norge.

Bakgrunnen er praktiske utfordringer med å retur til Russland. Russland har ikke ønsket å ta imot asylsøkerne.

Justis- og beredskapsdepartementet har lenge vært klare på at asylsøkerne som krysset grensen ved Storskog skal sendes tilbake.

Realitetsbehandling mest effektivt



Politiets utlendingsenhet (PU) oppfordret i høst innvandringsminister Sylvi Listhaug til å la asylsøkerne få realitetsbehandlet søknadene i Norge.

I april i år snudde regjeringen i spørsmålet om personer som kom over grensen med russisk engangsvisum kunne få realitetsbehandlet asylsøknaden.

Ifølge TV2 er om lag 1300 asylsøkere avvist etter at regjeringen ga den såkalte Storskog-instruksen.

«Praksis for behandling av de øvrige Storskog-sakene forblir uendret. Søkere som fortsatt har gyldig visum eller oppholdstillatelse i Russland skal som utgangspunkt avvises og returneres til Russland. Det samme gjelder for eventuelt nye asylsøkere som tar seg til Norge via den norsk-russiske grensen ved Storskog.», heter det i den nye instruksen.

I instruksen legger Justis-og beredskapsdepartementet vekt på at realitetsbehandling vil være mest den mest effektive måten å håndtere sakene på, og legger til at de som ikke risikerer forfølgelse vil ved realitetsbehandling få avslag og må forlate landet. De med beskyttelsesbehov får bli, skriver departementet.

SV: – Påfallende at det skjer i dag



– Dette viser hvor uansvarlig Listhaug og regjeringen er. Det var tydelig fra dag en at dette måtte bli utfallet. Det som skjer nå er det eneste praktisk mulige, og riktige, hvis en skal oppfylle våre folkerettslige og menneskelige forpliktelse, sier innvandringspolitisk talsperson i SV, Karin Andersen, til VG.

Hun er ikke nådig i dommen over regjeringens håndtering av denne saken:

– Den står til stryk, sier Andersen, og legger til:

– Nå har de altså kastet bort penger og hatt mennesker gående i forferdelig uvissthet siden i fjor.

Hun sier det er utrolig at regjeringen har behandlet folks liv så useriøst fordi det er har passet deres politiske hensyn.

– Dette er pinlig for regjeringen, og det er påfallende at de slipper det i dag, midt i budsjettkaos og Krekar-avslaget, sier Andersen.

– Ikke et nederlag

– Vi ser ikke på dette som et nederlag for Frp. Vi har ikke oppfattet det slik at Russland sier nei til at vi skal sende asylsøkerne tilbake, men vi har registrert at det er vanskelig å få det til. Vi har fremdeles en pågående dialog med Russland, sier statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), til VG.

Han peker på at flere av dem som kom over Storskog hadde gyldig oppholdstillatelse i Russland. Han sier problemet nå er at visumet nå har utgått, og at de dermed ikke lenger har gyldig oppholdstillatelse.

Brein-Karlsen avviser også at Justisdepartementets håndtering av saken har ført til bortkastede ressurser.

– Jeg er ikke enig i dette i det hele tatt. Vi har klart å stoppe flyktningstrømmen over Storskog. Hadde Karin Andersen hatt et ord med i laget som hadde vi aldri klart det og det hadde kostet mye mer, understreker han.