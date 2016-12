Legenes etikkråd behandler klage om aldersvurdering av asylsøkere i dag

Legeforeningens etiske råd behandler i dag klagen mot lege Jens Grøgaard som utfører aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere for UDI.

Grøgaard har de tre siste årene bestemt sannsynlig alder på mer enn 4000 unge asylsøkere gjennom sitt firma Barnesak AS. Firmaet overtok aldersvurderingen da Oslo Universitetssykehus i 2013 ikke lenger ville utføre oppdraget.

–Jeg er klar over at dette er en sak med stor offentlig interresse. Saken har et faglig aspekt som handler om metoden er god nok. Det har vi ikke kompetanse til å behandle, men kan støtte oss på hva andre mener. Da sier reglene våre at vi skal bruke anerkjente metoder. Så er det spørsmålet om leger skal ta på seg slike oppgaver vurdert opp mot våre regler. Jeg går til møtet med åpent sinn. Det tror jeg er lurt. Det er kompetente folk i rådet som skal diskutere dette, sier leder av Rådet for legeetikk i Legeforeningen Svein Aarseth.

Les også: Norge tvangsreturnerer flest barn

Aldersvurderingen er kontroversiell og helt avgjørende for hvordan unge asylsøkere behandles. UDI som har siste ord når det gjelder alder på asylsøkeren, legger i svært mange av sakene avgjørende vekt på aldersvurderingen.

KRITISKE: Barnelege Ellen Annexstad og barneradiolog Lil-Sofie Ording, som leder barneradiologisk forening, er sterkt kritisk til alderstestene som utføres på asylsøkere. Foto: Trond Solberg , VG

VG har tidligere skrevet om den afghanske gutten som etter aldersvurderingen ble flyttet fra barnemottak til voksenmottak. Der klarte han seg så dårlig at guttens fastlege i Moss varslet barnevernet som i høst fratok UDI omsorgen for gutten og plasserte ham i beredskapshjem.

Gutten hadde etter alderstest fått alderen rundt 20 år. Lege Jens Grøgaard sa til VG at han mente gutten var mer enn 25 år. En rekke leger, mottaksansatte og verge mente derimot at gutten var klart under 18 år.

Derfor er alder avgjørende – Alder over eller under 18 år, kan være avgjørende for om det gis oppholdstillatelse i Norge eller ikke. Det avgjør også om asylsøkeren får botilbud i omsorgssenter, på mottak for enslige mindreårige eller på voksenmottak. I tillegg påvirkes rettighetene til skolegang, helsetjenester og barneverntjenester, sier Mona Registad Dafour i Norsk Organisasjon for Asylsøkere som i år har lagd rapporten «Over eller under 18 »sammen med Redd Barna.

Da antall asylsøkere økte voldsomt i fjor høst, bestemte UDI at de ønsket alderstesting av samtlige som oppga å være enslige mindreårige asylsøkere. De gjennomgikk en røntgenfotografering av håndleddet ved Unilabs. Hvis det ble vurdert å være tvil om alderen på vedkommende asylsøker, ble det også tatt røntgen av tenner.

Både tann- og håndleddsrøntgen er svært omdiskutert. Samtidig har utlendingsmyndighetene et stort behov for å fastsette en alder på asylsøkerne. En grunn er at man ønsker å unngå at voksne asylsøkere bor på samme mottak som enslige barn.

Leder av barneradiologisk forening Lil-Sofie Ording har tidligere uttalt til VG at håndrotsrøntgen er uegnet til å fastsette alder. Metoden brukes på Rikshospitalet blant annet til å vurdere ytterligere vekstpotensiale på barn med kjent alder.

Frarådet på nytt



Legeforeningen frarådet i 2010 sine medlemmer fra å delta i aldersvurdering av asylsøkere.

Alderstest Unilabs tar røntgen av håndrot og sender sin aldersvurdering til Jens Grøgaard. Odontologisk fakultet tar røntgenbilde av asylsøkerens tenner og gjør sin aldersvurdering som sendes Jens Grøgaard. Han vurderer funnene og setter en sannsynlig alder. En vurdering kan se slik ut: «NN vurderes å være eldre enn 20 år. Det kan utelukkes at han er yngre enn 16 år. Det kan utelukkes at han er yngre enn 18 år. Oppgitt alder 15 år og 4 måneder kan utelukkes. Konklusjon A+F.» Eksempelet er gutten som legen mener er mer enn 25 år, men som en rekke personer som kjenner gutten og har jobbet med ham, mener er helt klart mindreårig.

– Dette er gjentatt i år på oppfordring fra etisk råd for å minne medlemmene på hva man sa for seks år siden, sier Svein Aarseth, leder av etisk råd i Legeforeningen.

Selve det prinsipielle rundt alderstesting har vært behandlet i rådet før.

– Dette er første gang vi behandler en klage mot et av våre medlemmer i forbindelse med alderstesting, sier Aarseth.

Lege Jens Grøgaard ble klagd inn av Nordland Legeforening i oktober. Rådet avgjorde at klagen skulle behandles. Den innklagede legen har svart etikkrådet og saken skal i dag behandles uten at det er lagt fram noen innstilling.

Grøgaards firma Barnesak AS hadde ved utgangen av august fakturert UDI for 4,8 millioner kroner for alderstestingen. Oppdraget vil bli avsluttet når Folkehelseinstituttet overtar aldersvurderingen i 2017.

VG var i kontakt med Jens Grøgaard tirsdag kveld. Han jobbet med en rapport foran en rettssak der han er sakkyndig og ønsket ikke å uttale seg om etikkrådets behandling av klagen.