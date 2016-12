Lege får kritikk for alderstester

Rådet for legeetikk gir lege Jens Grøgaard kritikk for alderstestene han utfører på enslige mindreårige asylsøkere. Oppdragsgiver er UDI.

Dette skriver rådet i sitt vedtak: Rådet for legeetikk finner at innklaget lege ved å gjennomføre alderstesting av mindreårige, enslige asylsøkere basert på usikre metoder som han selv uttaler at «ikke er så gode som ønsket», og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke, har opptrådt i strid med Etisk regler for leger.

Rådet mener legen har brutt flere etiske regler for leger.

Det var Nordland Legeforening som i oktober klagde Grøgaard inn for Rådet for legeetikk. Vanlig prosedyre er at den innklagede får gi et tilsvar.

7.november skrev Grøgaard til rådet: Han skriver at han i 2013 ble spurt av UDI om å fortsette i 6 måneder etter at kontraktene med barnerøntgenavdelingen og barneklinikken ved Ullevål Universitetssykehus utløp.

Grøgaard mener det er ufattelig at noen kan antyde at han har gjort aldersvurderinger som ikke er basert på de «best foreliggende metoder.»

VG kommer tilbake med mer.