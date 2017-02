Høyre vil endre regelverk om norsk statsborgerskap

Barn og barnebarn burde ikke automatisk rammes hvis foreldre og besteforeldre fratas norsk statsborgerskap, mener Høyre og vil endre regelverket.

Bakgrunnen for utspillet er en sak som VG og Aftenposten tok opp tidligere i uken.

UDI mener et ektepar ga uriktige opplysninger da de kom til Norge i 1990, og i sommer fikk storfamilien med besteforeldre, foreldre og barnebarn inndratt sine norske statsborgerskap.

– Denne saken fremstår som åpenbart urettferdig. Vi vil derfor se på hvordan regelverket kan endres for å unngå lignende saker i fremtiden, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til Aftenposten.

VIL ENDRE REGLER: Ingjerd Schou (H), her med partifelle og utenriksminister Børge Brende. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Når vi har generasjon én, to og tre er det på et eller annet tidspunkt slik at barn og barnebarn ikke er en del av besteforeldrenes familie. Praksisen må endres og vurderes. Det går på skjønnsvurderinger, sier Schou.

Til NTB er Schou åpen om at Høyres forslag ikke vil tilfredsstille alle:

– Vurderinger basert på forholdsmessighet vil ikke være en perfekt løsning. Det må vi være ærlige på. Det vil i fremtiden resultere i at mange vil bli opprørt over ulike vurderinger av tilsynelatende relativt like saker. Noen vil få bli, og noen vil bli sendt ut. Men jeg tror likevel vurderinger basert på forholdsmessighet er det beste vi har.

KrF og SV har foreslått foreldelsesfrist i slike saker, men det støtter ikke Høyre, fordi de mener det i praksis vil belønne dem som oppholder seg i Norge ulovlig, bare de gjør det lenge nok.

Abid Raja (V) har tidligere uttalt at saken kan bli en skjebnesak for samarbeidet mellom regjeringspartiene og Venstre.

