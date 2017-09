Asylbarna: Kjempekø av barn som skal sendes ut i høst

Fakta: Krisen i mottakene for asylbarn

* H/Frp-regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at flere enslige mindreårige asylsøkere kan sendes ut når de fyller 18 år – i stedet for å få opphold.



* Antallet som fikk midlertidig opphold skjøt dermed i været – og det ble uro i mottakene.



* UDI fikk inn rapporter om selvskading, angst, spisevegring og uro. UDI sier situasjonen nå har stabilisert seg, men at den fortsatt er alvorlig.



* PSST! De barna som nå har fått beskjed om at de må ut når de fyller 18 år, har ifølge UDI ikke et beskyttelsesbehov. Men UDI kan ikke sende dem ut av landet hvis de ikke finner en omsorgsperson i hjemlandet. Derfor må de vente til barna fyller 18 år, når de kan sendes ut alene.